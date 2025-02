Incendio in azienda termoidraulica a Lerchi, evacuate scuole vicine

Incendio in azienda – Un vasto incendio è scoppiato intorno alle 9:00 in una ditta termoidraulica a Lerchi, località di Città di Castello. Le fiamme hanno richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco, supportati dalla polizia, dalla polizia locale e dai carabinieri per domare il rogo e investigarne le cause.

A causa del denso fumo sprigionatosi, in via precauzionale, gli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia adiacenti all’azienda sono stati evacuati. Quattro autobus hanno trasportato i bambini alla scuola di La Tina, da cui sono stati successivamente prelevati dai genitori.

Il traffico veicolare è stato deviato su via Morandi, e la circolazione è stata vietata in direzione di Lerchi da Monterchi e dal capoluogo di Città di Castello. Intorno alle 13:30, il transito nell’area dell’incendio è stato riaperto con una marcia a senso unico alternato.

La polizia locale ha anche avvisato i residenti nelle vicinanze dello stabilimento di tenere porte e finestre chiuse per proteggere la salute pubblica. Il Comune, in collaborazione con Arpa e Usl, emanerà ordinanze per limitare la raccolta e le coltivazioni nelle aree circostanti.

Il sindaco Luca Secondi ha lodato la pronta risposta delle autorità: “La risposta corale è stata eccezionale e ha permesso di gestire in modo efficace un’emergenza imprevedibile, evitando ogni possibile conseguenza.” Ha ringraziato tutto il personale comunale, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per il loro intervento professionale e tempestivo.

Il sindaco ha inoltre espresso solidarietà ai proprietari dello stabilimento danneggiato, garantendo che l’amministrazione comunale sarà disponibile per qualsiasi atto necessario a tutela della salute pubblica richiesto dalle autorità competenti.

Scuole chiuse venerdì 7 febbraio a Lerchi a seguito dell’incendio di stamattina che ha interessato uno stabilimento industriale della frazione. Recependo la richiesta in questo senso da parte di Arpa Umbria e Usl Umbria 1, il sindaco Luca Secondi ha firmato un’ordinanza che dispone, in via cautelare e precauzionale, lo stop all’attività sia della scuola primaria Angelo Zampini che della scuola dell’infanzia paritaria San Lorenzo.