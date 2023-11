In Campo per Giornata internazionale contro violenza su donne

In Campo per Giornata – Anche le squadre della Categoria Esordienti delle Associazioni Sportive Calcistiche di San Giustino e di Pistrino/Anghiari hanno detto oggi insieme “NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE”, in occasione della Giornata internazionale dedicata a questo importante messaggio sociale in linea alla Campagna di Sensibilizzazione Nazionale della Serie A #UNROSSOALLAVIOLENZA.

Infatti, i piccoli calciatori sono scesi sul terreno di gioco con un segno rosso sul viso; insieme a loro, anche i mister, i preparatori, il presidente Stefano Fabbri, i Responsabili delle Scuole calcio, le madri e i padri.

ll presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, dice che il calcio ha la straordinaria capacità di suscitare emozioni e sentimenti, tali per cui deve essere usata, oggi più che mai, per rafforzare quanto più possibile questa importante campagna di sensibilizzazione, per dare un segnale netto contro gli ultimi drammatici fatti di cronaca.

San Giustino e Pistrino hanno fatto proprie le sue parole, partendo dal ruolo educativo che le scuole calcio svolgono sulle giovani generazioni, che attribuiscono all’ambiente calcio il gusto e il divertimento, ingredienti importanti oggi per l’adattamento del loro apprendimento, affinché sentano propri difficili messaggi che ne vanno della creazione di un futuro generazionale migliore. Partendo da piccoli gesti simbolici, si è voluto fissare un messaggio importante nel loro presente e nella loro memoria, per un contenimento del libero arbitrio all’ignoranza, a favore di una sana curiosità verso la conoscenza, arginando e prevenendo qualsiasi gesto vigliacco e violento che ancora oggi vede troppe donne vittime.

Bravi Ragazzi della Virtus e dell’Artiglio Pistrino. Avete dato un grande esempio! Fatelo per sempre Vostro!

Bravi Presidenti Stefano Fabbri e Manuel Pasqualini, per lasciare campo a questa semina culturale.