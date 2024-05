In atto le verifiche relative ai pini di via Roma

L’ufficio tecnico comunale, già a partire dai primi di maggio, ha avviato i contatti con un tecnico specializzato per condurre una serie di verifiche relative alle condizioni fitosanitarie, di vigoria e di stabilità biomeccanica degli esemplari di pino domestico piantati lungo via Roma e presso la pineta Ranieri (zona via Milano).

L’incarico riguarda la realizzazione di indagini di varia natura sulle piante, la cui età si attesta indicativamente attorno ai 75 – 80 anni, al fine di valutare in maniera approfondita e dettagliata, anche con strumentazione specialistica, lo stato vegetativo delle piante e il conseguente grado di sicurezza.

Le indagini, iniziate lo scorso 30 maggio, verranno svolte in più giornate attraverso un censimento di ogni esemplare e confluiranno in uno studio finale, in base al quale il Comune di Umbertide effettuerà le necessarie valutazioni sugli interventi da porre in essere (potature, abbattimenti). Quanto accaduto nella giornata di sabato 25 maggio, con un pino crollato all’incrocio tra via Roma e via Tusicum, è stato un fatto accidentale, ma l’Amministrazione Comunale già da tempo stava lavorando alla risoluzione del problema dell’invecchiamento dei pini, che stanno causando danni a strade e marciapiedi e rischiano di mettere a repentaglio l’incolumità dei cittadini. A questa problematica, anche attraverso mirati interventi, è stata e verrà posta particolare attenzione.