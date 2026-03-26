Il ricorso dei genitori convince il Tar sul dimensionamento

Dimensionamento fermato: vittoria per Città di Castello

CITTÀ DI CASTELLO, 26-03-2026 –Il Tar dell’Umbria ha emesso un’ordinanza decisiva accogliendo la richiesta di sospensiva presentata nel ricorso contro il dimensionamento degli istituti di Città di Castello. Questo pronunciamento congela immediatamente gli effetti del provvedimento contestato, in attesa dell’udienza di merito già calendarizzata per il prossimo 12 maggio 2026. La decisione dei magistrati amministrativi rappresenta un traguardo di rilievo per la comunità locale, che per mesi ha manifestato contro un decreto commissariale ritenuto inadeguato e penalizzante per l’offerta formativa territoriale, come riporta il comunicato del Coordinamento dei Genitori di Città di Castello.

Il risultato ottenuto in sede legale non è un evento isolato, ma il frutto di una collaborazione strutturata tra la cittadinanza attiva e l’Amministrazione Comunale. I rappresentanti dei genitori hanno accolto la notizia con estremo favore, sottolineando come l’unione d’intenti abbia permesso di costruire una difesa solida e documentata. Il lavoro di squadra ha consentito di portare all’attenzione dei giudici le difficoltà concrete che centinaia di nuclei familiari avrebbero dovuto affrontare. Attraverso il supporto dei legali, le perplessità sociali sono state tradotte in rigorose argomentazioni giuridiche, dimostrando che la resistenza democratica a provvedimenti percepiti come ingiusti può trovare ascolto nelle sedi competenti. In questo contesto, la comunità scolastica ha investito energie considerevoli nell’analisi dei documenti tecnici, trasformando la protesta in un confronto propositivo e consapevole. Tale mobilitazione ha saputo scavalcare le logiche di appartenenza politica, aggregando i residenti sotto l’obiettivo comune della tutela del diritto allo studio. La sospensiva conferma dunque la validità di un percorso basato sull’approfondimento dei fatti e sulla ferma volontà di proteggere il futuro dei giovani studenti tifernati.

Le motivazioni depositate dal tribunale ricalcano con precisione le criticità evidenziate dai genitori sin dalle prime fasi della protesta. I giudici amministrativi hanno ravvisato profili di fondatezza nel contestare l’operato del Commissario ad acta, il cui intervento è apparso eccedente rispetto ai limiti del potere sostitutivo spettante allo Stato. Nello specifico, l’ordinanza rileva come siano state introdotte scelte divergenti rispetto a quelle precedentemente pianificate dalla Regione Umbria, agendo senza una reale istruttoria sulle peculiarità logistiche del comune. Un punto centrale della controversia riguarda il noto sovraffollamento del plesso di via Collodi, una situazione di criticità preesistente che il nuovo assetto avrebbe rischiato di aggravare irreparabilmente.

Il Tar ha riconosciuto che le decisioni amministrative non possono prescindere dalla valutazione degli spazi fisici e della sicurezza degli edifici. Ignorare tali fattori significa compromettere non solo la qualità della didattica, ma anche la gestione logistica quotidiana delle famiglie. La tregua concessa dalla giustizia amministrativa permette ora di rimettere al centro del dibattito la dignità degli ambienti scolastici e l’efficienza dei servizi educativi.

La battaglia per un’istruzione di prossimità prosegue con l’obiettivo di blindare l’autonomia degli istituti e garantire che ogni riorganizzazione futura nasca da un dialogo reale con il territorio. Questa esperienza tifernate si pone come un precedente rilevante per l’intera regione, segnalando che la difesa dei servizi essenziali richiede una vigilanza costante e una preparazione tecnica rigorosa. Resta fondamentale mantenere alta la guardia affinché il pronunciamento finale del Tar sancisca definitivamente il primato delle esigenze educative locali sulle logiche burocratiche di puro taglio dei costi.