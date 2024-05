Il giro del mondo del gusto torna a Sansepolcro, dal 24 al 26 maggio

Sesta edizione per la kermesse organizzata da Confcommercio sotto l’egida del Comune di Sansepolcro, con il sostegno della Banca di Anghiari e Stia e la collaborazione tecnica di FIVA (Federazione Nazionale Venditori Ambulanti) e di Meet Valtiberina Toscana. Oltre venti stand da tutti i continenti: dalla paella spagnola alle mini-crepes olandesi passando per le specialità orientali fino alle ricette di Israele e Grecia. Tra le novità l’area dedicata ai foodtruck.

Non mancheranno musica dal vivo, degustazioni, attività per bambini e tour guidati gratuiti per esplorare il Borgo. Ci saranno anche ottime opportunità per fare acquisti nei negozi locali grazie alla “Food&Street Shopping Card” e per godere dei menù a tema proposti dai ristoratori del Borgo affiliati a Confcommercio. Torna a Sansepolcro l’appuntamento annuale con “Food&Street”, il festival gastronomico che promette un viaggio attraverso i sapori internazionali. L’evento, giunto alla sua sesta edizione, si terrà dal 24 al 26 maggio in viale Diaz, grazie all’organizzazione di Confcommercio in collaborazione con il Comune di Sansepolcro, la Banca di Anghiari e Stia, la Federazione Nazionale Venditori Ambulanti (FIVA) e Meet Valtiberina Toscana.

Dopo aver chiuso l’edizione 2023 superando i 50mila visitatori nei tre giorni, Sansepolcro Food&Street si presenta quest’anno in veste ancora più ricca. Oltre 20 gli stand gastronomici che dalle ore 11 fino a mezzanotte serviranno delizie culinarie provenienti da tutto il mondo, dalla paella spagnola alle mini-crepes olandesi passando per le specialità brasiliane e orientali, fino ai piatti caratteristici di Israele e Grecia.

Tra le novità lo stand irlandese, dove i visitatori potranno gustare l’autentica carne di Angus alla griglia, poi le aree dedicate ai più piccoli, le animazioni musicali e i tour guidati gratuiti per esplorare il centro storico. In più, i partecipanti avranno la possibilità di beneficiare di sconti esclusivi utilizzando la “Shopping Card” nei negozi che aderiscono all’iniziativa.

L’evento è stato ufficialmente presentato oggi (mercoledì 15 maggio 2024) durante la conferenza stampa che si è tenuta in Palazzo delle Laudi a Sansepolcro, alla presenza del sindaco del Borgo Fabrizio Innocenti, dell’assessore al commercio Francesca Mercati, del direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo Catiuscia Fei, della presidente della delegazione Valtiberina Anna Maria Cantucci e del responsabile di zona Massimiliano Micelli. Presente anche il direttore generale della Banca di Anghiari e Stia Fabio Pecorari.

“Con grande entusiasmo accolgo l’inizio della manifestazione Food&Street, un’opportunità straordinaria per celebrare la cultura gastronomica di paesi a noi lontani e in questo modo un po’ più vicini, e offrire ai nostri cittadini e visitatori un’esperienza culinaria unica. Siamo grati a Confcommercio per aver promosso questa iniziativa e per il loro impegno nel rendere Sansepolcro un luogo ancora più vivace e accogliente: collaborare con loro è un piacere e sono fiducioso che questa manifestazione sarà, come gli altri anni, un grande successo.

Food&Street è diventato ormai un appuntamento imperdibile nel calendario delle manifestazioni della nostra città e contribuisce a consolidare Sansepolcro come una destinazione gastronomica di primo piano. Invito tutti i residenti e i visitatori a partecipare numerosi a questa esperienza gastronomica, scoprendo le prelibatezze offerte dai tanti espositori provenienti da molte parti del Mondo” – ha dichiarato il sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti

“Per residenti e visitatori Sansepolcro Food&Street rappresenta un’opportunità straordinaria per assaporare cucine internazionali, ma anche per conoscere meglio la nostra bella città e la sua rete commerciale – commenta la presidente di Confcommercio Valtiberina Anna Maria Cantucci – per noi commercianti è un’occasione di straordinaria visibilità, che vogliamo onorare preparando una accoglienza speciale a quanti arriveranno”.

“Quello di Sansepolcro è ormai diventato uno degli eventi di punta del nostro calendario – ha sottolineato il direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo Catiuscia Fei – la formula è semplice, ma colpisce sempre nel segno perché unisce i valori del cibo alla voglia di fare festa, di stare insieme e, perché no, di scoprire nuove cose”.

“La partecipazione di Banca Anghiari e Stia riflette il nostro impegno nel sostenere progetti che valorizzano la nostra comunità e incentivano il dialogo culturale – spiega il direttore generale della Banca di Anghiari e Stia Fabio Pecorari – Sansepolcro Food&Street è un esempio perfetto di quanto sia importante la sinergia tra realtà locali per promuovere l’economia del territorio. Il plauso va a Confcommercio e all’amministrazione di Sansepolcro”.

LA SCHEDA DELL’EVENTO

Il fulcro del “Food&Street” si conferma il vivace Viale Diaz, dove più di venti stand gastronomici accoglieranno visitatori ogni giorno, dalle 11:00 fino a mezzanotte. Gli ospiti potranno esplorare un’ampia varietà di delizie culinarie come la paella e la sangria spagnole, la Picanha e i cocktail brasiliani, le mini-crepes olandesi, e le specialità greche e israeliane. Tra le introduzioni più attese del 2024 figura lo stand irlandese, famoso per i suoi succulenti tagli di carne di Angus alla griglia, oltre a proposte asiatiche come bao, gyoza e takoyaki.

Prodotti Italiani e Food Truck

Non mancheranno le specialità regionali italiane, quali gli hamburger maremmani, le olive ascolane, gli arancini e i cannoli siciliani, unitamente alle migliori selezioni di birre artigianali italiane. Il festival vedrà anche il ritorno dei food truck, con una scelta raffinata di piatti gourmet da ogni angolo della penisola, serviti direttamente dai caratteristici furgoncini attrezzati.

Offerta per Celiaci

Per la prima volta il Sansepolcro Food&Street presenterà uno stand completamente dedicato alle opzioni senza glutine, rispondendo così alla crescente richiesta di soluzioni alimentari inclusive.

Shopping Locale Promosso

Confcommercio invita gli appassionati di shopping a sfruttare la “Food&Street Shopping Card” per ottenere sconti nei negozi locali di Sansepolcro, mettendo in risalto le numerose attività di qualità nel cuore storico della città.

Tour Culturali Gratuiti

Il programma del fine settimana include tour culturali gratuiti il sabato e la domenica, guidati da esperti di Confguide. Questi tour offrono una perfetta combinazione di gastronomia, cultura e bellezza, toccando luoghi significativi come la Piazza Torre di Berta, la Cattedrale, il Palazzo Pretorio, il Palazzo delle Laudi, la Chiesa di Sant’Antonio Abate, e il Museo Civico, custode del famoso dipinto “La Resurrezione” di Piero della Francesca. Ecco i dettagli:

Tour sabato 25 maggio, ore 15

Visita dei luoghi meno conosciuti della città che hanno molto da raccontare della storia locale e conservano tracce fondamentali della cultura biturgense.

Partendo da Porta Fiorentina si potranno scoprire le sedi delle confraternite e compagnie storiche della cittadina, dalla chiesa del Buon Gesù alla chiesa di Sant’Antonio passando da San Lorenzo e San Rocco, per apprezzare la maestria di grandi pittori, tradizioni e personaggi.

Prenotazione obbligatoria, contattare Eleonora Antonelli (3208259571)

Tour domenica 26 maggio, ore 15

La visita guidata toccherà le meraviglie del Borgo. Partenza da Viale Diaz (Porta Fiorentina) per poi recarsi alla Chiesa di San Lorenzo con la Deposizione di Rosso Fiorentino, piazza Torre di Berta, Duomo di San Giovanni, Palazzo delle Laudi, Museo Civico e per finire in bellezza la meravigliosa Resurrezione di Piero della Francesca.

Prenotazione obbligatoria, contattare Alice Comunelli (3281140990)

Divertimenti per Bambini

L’evento sarà arricchito da una zona giochi per bambini con gonfiabili aperta dal venerdì alla domenica, dalle 10:00 alle 22:00, oltre a zucchero filato, palloncini e popcorn, garantendo divertimento e delizie per i più piccoli.

FOOD&STREET

IL GIRO DEL MONDO DEL GUSTO

24/25/26 MAGGIO 2024

Viale Diaz, dalle ore 11 alle ore 24

Sito Internet: https://progetti.confcommercio.ar.it/foodestreet/

Pagina Facebook: www.facebook.com/sansepolcrofoodestreet/

Pagina Instagram: @sansepolcrofoodestreet

Informazioni e contatti: Team Eventi Confcommercio – teameventi@confcommerciofiar.it