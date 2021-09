Chiama o scrivi in redazione

Il giovanissimo Nico Zangarelli torna a far parte del roster sangiustinese

Zanganelli impegnato con il volley dal 2013 con l’esordio nel settore giovanile di Città di Castello, ha già indossato la maglia biancoazzurra tre stagioni fa per il campionato di serie B/M. Tornato poi con i boys tifernati ha avuto la possibilità di militare a Spoleto e a Perugia con la Sir, partecipando in Under 19 alla Junior League.

Dopo due stagioni in B con il Castello, Nico è prontissimo a schierarsi tra le fila di ErmGroup Pallavolo San Giustino, ed iniziando proprio da oggi questa nuova avventura ha così dichiarato:”Ho già giocato a San Giustino tre anni fa e mi sono trovato molto bene.

Quest’anno Città di Castello non si è riscritto al campionato di serie B e sono tornato qui a San Giustino.

Da questa stagione mi aspetto di migliorare come giocatore e arrivare in alto in classifica.”

Elisa Capuccella