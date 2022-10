Search for: Search Button

Il Comune investe 35 mila euro per buoni spesa destinati alle famiglie disagiate

“Fino a mercoledì 2 novembre le famiglie tifernati in condizioni di disagio economico potranno richiedere di beneficiare di buoni spesa una tantum per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità da utilizzare presso gli esercizi commerciali accreditati di Città di Castello”. L’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti informa così che da ieri è pubblicato sull’albo pretorio on line del Comune (https://jcitygov.comune. cittadicastello.pg.it/web/ trasparenza/albo-pretorio/-/ papca/display/142059) l’avviso con il quale “l’amministrazione comunale dà un nuovo segnale della volontà di non arretrare di un metro nel ricorso a tutti gli strumenti disponibili per sostenere le famiglie del territorio più fragili, cercando di pensare a tutte le necessità della quotidianità, dalle bollette alla spesa, per essere vicini in maniera concreta a chi affronta il peso maggiore degli effetti dell’inflazione e dei rincari energetici”.

Nell’intervento saranno investiti i circa 35 mila euro che non sono stati assegnati nelle annualità 2020, 2021 e 2022 per l’esaurimento delle graduatorie relative agli avvisi pubblici a sostegno dei cittadini in condizione di precarietà economica.

I buoni spesa avranno un importo variabile da 130 a 400 euro in base al numero di componenti del nucleo familiare e potranno essere maggiorati fino a 50 euro in presenza di minori fino ai 3 anni di età o di persone con disabilità grave. I contributi economici potranno essere utilizzati unicamente per l’acquisto di generi di prima necessità: pane; pasta; cereali; legumi; fette biscottate; biscotti; carni; pesce; prodotti in scatola; latte; formaggi e uova; oli e grassi; frutta; vegetali; sale; zucchero; confetture; miele; caffè; tè; acque minerali; prodotti per l’igiene personale; prodotti per la pulizia e la sanificazione della casa; prodotti alimentari per infanzia. Non sarà ammissibile l’acquisto di alcolici.

I buoni spesa potranno essere utilizzati entro e non oltre il 15 dicembre 2022 presso uno degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e assegnati in base alla preferenza del beneficiario tra quelli indicati nell’elenco già pubblicato nel sito del Comune di Città di Castello. A seguito dell’avvenuta ammissione al beneficio, le modalità di consegna e di erogazione dei voucher saranno comunicate a ogni singolo avente diritto via e-mail, sms o telefonicamente. I buoni spesa potranno essere richiesti da tutti i residenti a Città di Castello con cittadinanza italiana, di Stati comunitari o extracomunitari (con titolo di soggiorno in Italia non inferiore a sei mesi), in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità non superiore a 16.000 euro, con una disponibilità bancaria/postale complessiva del nucleo familiare inferiore a 10.000 euro (compresi investimenti in titoli di Stato, titoli azionari e/o obbligazionari e simili, con giacenza media al 31 dicembre 2021) e una situazione, anche temporanea, di disagio economico–sociale.

Con una sola istanza per ogni nucleo familiare, la richiesta dei buoni spesa potrà essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando l’apposito modello reperibile nella sezione “Domande online” della homepage del sito istituzionale del Comune di Città di Castello (https://comune. cittadicastello.pg.it). Una volta verificato il possesso dei requisiti richiesti, l’amministrazione comunale provvederà a stilare una graduatoria sulla base dell’ISEE dichiarato, dando precedenza a chi non ha beneficiato dei buoni spesa erogati con il precedente bando e non risulti percettore nel 2022 di Naspi, reddito o pensione di cittadinanza, cassa integrazione. Per informazioni è possibile telefonare ai Servizi Sociali del Comune (075.8529338 – 438) o scrivere all’indirizzo di posta elettronica sociale.amministrativo@comune. cittadicastello.pg.it.