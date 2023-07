Il canoista tifernate Edoardo Collesi festeggiato sabato 1 luglio

Dopo mesi di preparazione, è finalmente giunto il momento della partenza per il canoista tifernate Edoardo Collesi. Festeggiato sabato 1 luglio da tutti i compagni di squadra, dall’Allenatore, Massimo Spelli, dal Presidente, Nicola Landi, e da tutto il direttivo del club di Città di Castello, Edoardo, con addosso la tuta della nazionale, visibilmente emozionato ma consapevole del grande peso e della prova che in questa occasione lo aspetta, è partito nella stessa giornata alla volta dell’aeroporto di Verona da dove si imbarcherà alla volta della Cecloslovacchia

Una volta giunto nella Repubblica Ceca, assieme ai compagni di squadra, selezionati come lui su tutto il territorio, si allenerà nei tre giorni che precedono la gara (lunedì, martedì e mercoledì) che entrerà nel vivo giovedì 6 per concludersi sabato 8 luglio. La Gara Sprint si svolgerà sul canale artificiale di Roudnice Nad Labem utilizzando principalmente gare di slalom, ma per l’occasione ospiterà anche la gara di Discesa Sprint.

“Edoardo sarà impegnato nella gara di Discesa Classica su un tragitto di 3.5 km, lungo un percorso che è quello che gli permetterà, tenuto conto delle sue caratteristiche fisiche ed atletiche, di esprimersi al meglio, percorso che Edoardo ha avuto la possibilità di provare nel mese di maggio in occasione di un raduno collegiale con la Nazionale. Edoardo ha lavorato tanto per questo risultato e sono sicuro che farà una gara all’altezza delle sue capacità” ha affermato l’Allenatore Spelli.

“Rinnoviamo ad Edoardo, a nome di tutto il Direttivo del Canoa Club Città di Castello,il nostro più grande augurio di poter dimostrare, in occasione del mondiale nella Repubblica Ceca tutte le sue capacità. Siamo sicuri che il nostro atleta non deluderà le aspettative, che non sono solo quelle del Club dove è nato, sportivamente parlando e dove si allena, con costanza e dedizione, tutti i giorni, ma sono quelle di una intera città che in questa occasione sta rappresentando” ha detto il Presidente Nicola Landi.