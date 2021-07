Ieri sera al CdCinema serata in collaborazione con il Festival delle Nazioni

Mercoledì 28 luglio CdCinema ha ospitato una serata speciale realizzata in collaborazione con il Festival delle Nazioni di Città di Castello. Presso l’arena del Cortile Santa Cecilia sono intervenuti Fabio Battistelli e Paola Zampini, membri del consiglio direttivo del Festival, per presentare in anteprima il programma della kermesse ricco di musicisti, orchestre, ma anche di eventi collaterali come mostre e corsi di perfezionamento musicale, quest’anno dedicato alla Norvegia.

Durante la serata è stato proiettato il film norvegese “Viaggio ai confini della terra” di Espen Sandberg che racconta la vita di Roald Amundsen, uno sconosciuto norvegese divenuto il più grande esploratore polare di tutti i tempi grazie alla sua ossessione per l’ignoto.

Venerdì 30 luglio la rassegna CdCinema, guidata dal Presidente Paolo Montanucci, proseguirà con l’attesissimo film canadese Matthias & Maxime del regista Xavier Dolan che racconta la storia di due amici d’infanzia che stanno girando un cortometraggio amatoriale. Il film richiede che i due si bacino, ma dopo quest’atto così innocuo le cose cambiano improvvisamente. Nelle menti dei due ragazzi, infatti, s’insinua il dubbio sulle loro preferenze sessuali, che sconvolgerà la loro cerchia sociale e le loro esistenze.

Domenica 1° agosto, invece, CdCinema chiuderà la stagione 2021 con un film francese di grande successo: I Miserabili (2019) di Ladj Ly. Il protagonista Stéphane inizia a lavorare con la squadra anti crimine di Montfermeil, vicino Parigi, dove regna un clima di tensione e violenza generato dalle bande dei malviventi, il cui unico obiettivo è ottenere il controllo del quartiere. La goccia che fa traboccare il vaso è il furto di un leoncino che viene rapito da un circo.

Inoltre, come da tradizione, durante la serata conclusiva del 1° agosto sarà annunciato il film vincitore del concorso “Opera Prima e Seconda” 2021 alla presenza del regista vincitore. Il film è stato votato da tutto il pubblico presente nelle 5 “Serate di Gala” dedicate al nuovo cinema italiano e supportate grazie alla partnership con Gala Supermercati.

Ma la serata si aprirà con un breve spettacolo di Andrea Radicchi, il ventriloquo tifernate che lo scorso novembre ha partecipato alla finalissima dello show di Canale 5 “Tu sì que vales” e che verrà a CdCinema assieme suoi inseparabili amici: il gatto e la volpe. Inizio della serata ore 21:30, presso il Cortile Santa Cecilia di Città di Castello.