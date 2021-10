I libri e la città per le superiori passeggiate Biblioteca comunale Carducci

I libri e la città, tornano per le scuole superiori le passeggiate della Biblioteca comunale Carducci

A scuola, in piazza: le passeggiate della Biblioteca comunale Carducci insieme agli alunni degli istituti superiori di Città di Castello. “Raccogliendo la sollecitazione proveniente da alcuni insegnanti del Liceo Plinio stiamo proponendo una passeggiata rivolta agli studenti di tutti gli istituti superiori cittadini alla scoperta delle testimonianze più significative del periodo rinascimentale” spiega la coordinatrice della Biblioteca Carducci Patrizia Montani.

Fonte: Ufficio stampa – Comune di Città di Castello

“I libri e la città. I luoghi del Rinascimento a Città di Castello” è il titolo dato al percorso, a cura di Silvia Palazzi, tutto in esterna e della durata di circa un’ora e mezza, che si snoda attraverso palazzi, giardini, chiese e mura cittadine e racconta sulla base della documentazione conservata in Biblioteca e nell’Archivio storico comunale un periodo significativo e caratterizzante della storia tifernate.

“Abbiamo esteso questa iniziativa alle scuole, dopo una prima sperimentazione aperta ai cittadini” conclude la dirigente del Servizio Biblioteca e Archivi Giuliana Zerbato “perché riteniamo che sia importante conoscere la città nelle sue emergenze artistiche ed architettoniche fin dalla scuola e naturalmente se altri istituti fossero interessati a proporre questa esperienza alle classi, la Biblioteca è a disposizione”.

Alla prima uscita è intervenuto anche il dirigente del polo liceale Plinio il giovane Angelo Stumpo, per il quale “approfondire la storia della città è un modo per viverla e sviluppare una consapevolezza e un rapporto diversi con luoghi familiari e che custodiscono architetture parlanti, in grado di raccontare qualcosa di chi ha vissuto e conservato per i posteri i palazzi, gli scorci e le piazze di grande pregio e di grande ispirazione “.