I lavori di restauro al Santuario Madonna delle Grazie di Città di Castello

Grazie all’offerta dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione “Colonnello Valerio Gildoni”, di Città di Castello, la Parrocchia di Santa Maria delle Grazie ha potuto mettere insieme la metà della somma necessaria ai lavori di restauro della cappella della Madonna delle Grazie: alla data del 16 novembre 2021 le offerte raccolte ammontano a 25.140 euro.

da Francesco Mariucci

Alla sottoscrizione, aperta lo scorso 2 febbraio, hanno finora aderito 120 donatori, tra privati, aziende e associazioni; altre associazioni hanno già comunicato alla Parrocchia la loro volontà di sostenere il progetto di recupero di un importante luogo identitario della città. Nel santuario delle Grazie, infatti, si custodisce l’omonima opera pittorica realizzata nel 1456 da Giovanni di Piamonte, collaboratore di Piero della Francesca, e si venera la Vergine Maria come patrona di Città di Castello e della Diocesi.

Al momento attuale i lavori stanno interessando le decorazioni pittoriche. È in avanzata fase di esecuzione il restauro del ciclo pittorico composto da sette lunette nelle quali è raffigurata la vita dei santi Gioacchino e Anna e della Vergine Maria, secondo i vangeli apocrifi, più altre cinque dove sono raffigurati santi dottori della Chiesa e teologi: terminate le fasi della pulitura, del consolidamento e della stuccatura, nei giorni scorsi ha preso avvio la quarta e ultima fase, quella del ripristino pittorico. L’opera venne realizzata dal pittore tifernate Bernardino Gagliardi tra 1643 e 1644. Contemporaneamente sta andando avanti il restauro delle decorazioni della volta, eseguite dal pittore e antiquario tifernate Elia Volpi nel 1934/1935. In entrambi i casi il restauro sta ottenendo risultati molto soddisfacenti.

Chi vuole può sostenere il restauro con un’offerta libera sul conto corrente della Parrocchia (IBAN IT75Z0834521600000000004738, specificando nella causale: “offerta per restauri”). In alternativa le offerte potranno essere versate presso la sede dell’Associazione “Le Rose di Gerico” in Via XI Settembre, a fianco della chiesa della Madonna delle Grazie. Per informazioni è possibile contattare il numero 3711886742.