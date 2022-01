Guidavano in stato di ebbrezza nel tifernate, i Carabinieri ritirano la patente

Fine anno impegnativo quello affrontato dai Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, costantemente attivi su più fronti operativi.

Fonte Carabinieri della Compagnia di Città di Castello

di Lucrezia Fioretti

I militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Città di Castello hanno ritirato, nell’ultimo giorno dello scorso anno, la patente di guida ad un uomo, un 22 enne residente in Valtiberina, per aver avuto un tasso alcolemico oltre due volte quello consentito dalla legge durante la guida.

Il primo giorno del 2022, invece, i militari della Stazione Carabinieri di Citerna hanno ritirato la patente di guida ad un altro residente della Valtiberina, in questo caso un 18enne. Il ragazzo aveva perso il controllo della propria macchina finendo al margine della strada. Non ha riportato fortunatamente lesioni, ma sottoposto in seguito agli accertamenti è risultato avesse quasi il tasso alcolemico quasi tre volte superiore al limite consentito dalla Legge.

I Carabinieri della Stazione di Citerna hanno anche fermato e denunciato in stato di libertà un 26enne che, nella giornata di Capodanno, avrebbe tentato di rubare una macchina nell’abitato di Città di Castello. L’allarme della macchina ha portato la proprietaria del mezzo ad avvertire i Militari, che sono intervenuto e hanno fermato l’uomo prima che potesse allontanarsi con la vettura. Lo stesso, avrebbe danneggiato altre autovetture, rompendo i loro finestrini nel tentativo di rubare gli oggetti all’interno.

Oltre quindi alle attività di controllo conseguenti ai provvedimenti del Governo entrati in vigore agli inizi di dicembre, che hanno visto circa 200 persone identificate e decine di esercizi commerciali ispezionati al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni conseguenti all’epidemia da coronavirus, c’è stato impegno per contrastare i reati in genere e le violazioni in materia di codice della strada.