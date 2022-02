Chiama o scrivi in redazione

Guida in stato di ebrezza, i Carabinieri di Città di Castello gli ritirano la patente

Intensa l’attività di controllo del territorio nel fine settimana

I Militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri, hanno sorpreso e sanzionato un 58enne residente in zona, con un tasso alcolemico di ben quattro volte superiore al limite consentito.

A renderlo noto è un comunicato della Compagnia Carabinieri di Città di Castello.

Di Rossano Pastura

I militari dell’Arma – si legge nella nota – durante lo svolgimento di un controllo alla circolazione stradale nell’abitato di Città di Castello, hanno fermato un’auto guidata da un uomo.

Dopo il controllo dei documenti, i Carabinieri procedevano all’analisi del tasso alcolemico del conducente riscontrando il superamento dei limiti consentiti dalla legge di ben quattro volte. Per l’uomo lui è scattato la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica e l’immediato ritiro della patente di guida.

L’attività di controllo del territorio

Intensa, come ogni fine settimana, l’attività di controllo del territorio dei militari della Compagnia di Città di Castello.

Circa venti sono stati i servizi di controllo effettuati in tutta l’area di competenza, sia in orario notturno che notturno. Circa 300 le persone identificate e 150 gli esercizi commerciali ispezionati al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni previste per il contrasto dell’epidemia da coronavirus.

Particolarmente attento il lavoro di controllo del rispetto delle norme del codice della strada. A seguito di queste operazioni sono state emesse una dozzina di multe. In particolare l’attenzione dei militari si è rivolta al mancato rispetto dei limiti di velocità e delle precedenze.

I Militari della Stazione Carabinieri di Citerna hanno sanzionato una 40enne del posto perché alla guida della propria auto nonostante le fosse stata revocata da tempo la patente. Alla donna è stata elevata una sanzione di € 5.100 e il mezzo da lei condotto è stato sottoposto a sequestro per tre mesi.

Gli stessi Carabinieri hanno sorpreso nella frazione di Pistrino un 41enne alla guida dell’auto senza la cintura di sicurezza. All’uomo è stata comminata una multa di € 83 con il ritiro di 5 punti della patente.

Ad Umbertide, i militari della locale Stazione dei Carabinieri, hanno emesso una multa di € 84 nei confronti di un uomo di 40 anni per non aver rispettato i limiti di velocità previsti dalla segnaletica. La multa è stata emessa a seguito di un incidente stradale, per fortuna senza feriti, avvenuto nell’abitato. L’eccessiva velocità ha portato l’uomo a tamponare il veicolo che lo precedeva.