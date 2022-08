Search for: Search Button

Gubbio, camion si ribalta, conducente in ospedale

Un camionista è finito in ospedale, a Branca, causa un incidente stradale occorsogli in mattinata all’ingresso di Gubbio ovest sulla strada statale 219 direzione sud.

L’uomo si trovava alla guida di un grosso camion quando, per cause in corso di accertamento presso la polizia locale di eugubina, il mezzo si è rovesciato sul fianco. Il camion Mercedes, con cargo ribaltabile, ha perso tutto il materiale che stava trasportando. Guardando le immagini fornite dai vigili del fuoco, pare proprio che il conducente abbia perso il controllo in piena curva e li la forza centrifuga ha fatto il resto.

Dall’ospedale, per ora, dicono che l’uomo non sembra abbia riportato ferite serie, in ogni caso contiamo di dare maggiori notizie nelle prossime ore.