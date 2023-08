Un 42 enne umbro è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto tra Città di Castello ed Apecchio lungo la strada 257 Apecchiese (SS 257). L’uomo, residente nell’alta valle del Tevere, ha perso il controllo della sua motocicletta all’altezza del chilometro 16+600 in direzione Apecchio. Il 42enne è volato sotto la scarpata per 4-5 metri mentre il mezzo è rimasto 20 metri indietro.

I compagni motociclisti che stavano viaggiando con lui durante la consueta gita del fine settimana hanno subito dato l’allarme. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per effettuare i rilievi necessari e un’unità del servizio medico di emergenza 118 dell’ospedale di Città di Castello per stabilizzare il ferito. L’uomo di 42 anni è apparso in gravi condizioni, tanto che è stato richiesto l’intervento di un elicottero Pegaso. L’elicottero è atterrato in un’area appositamente individuata lungo la strada per trasportare il ferito al Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è stato ricoverato in condizioni critiche a causa dei traumi subiti nella caduta.