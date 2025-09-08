Grande successo per la seconda edizione di CorriCastello

8 Settembre 2025 Città di Castello, Sport, Ultime notizie 0
Grande successo per la seconda edizione di CorriCastello

Quasi 600 partecipanti tra adulti e bambini nelle gare

La seconda edizione della CorriCastello ha confermato l’interesse e la partecipazione crescente degli appassionati di podismo. L’evento, organizzato dal Marathon Club Città di Castello in collaborazione con Atletica Pakman, ha visto quasi 600 iscritti, tra adulti e bambini, confermando il successo dell’iniziativa inaugurata nel 2024.

La manifestazione si è sviluppata tra le principali piazze della città: Piazza Gabriotti ha ospitato la gara non competitiva dei bambini, con oltre 100 piccoli corridori premiati con una medaglia ricordo, mentre Piazza Matteotti ha segnato partenza e arrivo delle gare per adulti. La corsa non competitiva ha visto una varietà di partecipanti, dalle famiglie ai gruppi di amici, passando per corridori con cani al seguito. I primi classificati maschili e femminili sono stati premiati con targhe in memoria di Franck Migliorati, compagno di corse recentemente scomparso.

Nella gara competitiva, valida anche come 11ª prova del GP Altotevere, si sono imposti Pastorini Michele (UP Policiano) e Giorgi Giulia (Calcestruzzi Corradoni). Sul podio maschile sono saliti Rossi Lorenzo (Olympic Runner Lama) e Buoncompagni Filippo (Pietralunga Runners), mentre quello femminile ha visto Linda Giorgi (Atletica Avis Perugia) e Belardinelli Roberta (Filirun Team). Tutti i partecipanti alla 8 km hanno ricevuto la maglia ricordo offerta dall’Università degli Studi Link.

Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Caritas, che ha contribuito con volontari lungo il percorso, fornendo anche magliette per i bambini e la coppa alla società con più partecipanti, Olympic Runner Lama. Il Sindaco Luca Secondi ha partecipato alle premiazioni, sottolineando il supporto dell’amministrazione comunale. La fonte del comunicato è il Comune di Città di Castello.

I nostri video

Una Tenda per Gaza per fermare il genocidio del popolo palestinese Realizzato con Clipchamp
Incidente San Giustino Via al processo per omicidio stradale
A Città di Castello su il sipario per il Volley Altotevere
Nuova Casa di Comunità di Monteluce Completare realizzazione entro i tempi stabiliti
Assisi celebra Carlo Acutis il giovane è proclamato santo
Todi Festival chiude edizione 2025 con 10mila presenze e successo
Sotto il segno dei Visionari Al via l’80esima Sagra Musicale Umbra
Perugia e Gubbio, entrambi contentiLa Ternana maramaldeggia con il Rimini
Acutis proclamato santo, cronache e scosse tra politica e sport, rassegna stampa 8 settembre 2025
Acutis proclamato santo, cronache e scosse tra politica e sport, rassegna stampa 8 settembre 2025
Acutis proclamato santo, cronache e scosse tra politica e sport, rassegna stampa 8 settembre 2025
Il Telegiornale dell'Umbria - Edizione della sera [5 sett 25] M.Migliosi
Il Telegiornale dell'Umbria - Edizione della sera [5 sett 25] M.Migliosi
La rassegna stampa dell'Umbria del 5 settembre 2025
La rassegna stampa dell'Umbria del 5 settembre 2025
Fermato un cittadino pakistano gravemente indiziato di terrorismo internazionale
Conservazione Fauna Selvatica Gli obiettivi Ue per CITES CoP20
Festa dell’Unità regionale tra politica e impegno per la pace
Open District 2025 tre giorni per vivere il Borgo d’Oro Realizzato con Clipchamp
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*