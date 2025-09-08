Grande successo per la seconda edizione di CorriCastello

Quasi 600 partecipanti tra adulti e bambini nelle gare

La seconda edizione della CorriCastello ha confermato l’interesse e la partecipazione crescente degli appassionati di podismo. L’evento, organizzato dal Marathon Club Città di Castello in collaborazione con Atletica Pakman, ha visto quasi 600 iscritti, tra adulti e bambini, confermando il successo dell’iniziativa inaugurata nel 2024.

La manifestazione si è sviluppata tra le principali piazze della città: Piazza Gabriotti ha ospitato la gara non competitiva dei bambini, con oltre 100 piccoli corridori premiati con una medaglia ricordo, mentre Piazza Matteotti ha segnato partenza e arrivo delle gare per adulti. La corsa non competitiva ha visto una varietà di partecipanti, dalle famiglie ai gruppi di amici, passando per corridori con cani al seguito. I primi classificati maschili e femminili sono stati premiati con targhe in memoria di Franck Migliorati, compagno di corse recentemente scomparso.

Nella gara competitiva, valida anche come 11ª prova del GP Altotevere, si sono imposti Pastorini Michele (UP Policiano) e Giorgi Giulia (Calcestruzzi Corradoni). Sul podio maschile sono saliti Rossi Lorenzo (Olympic Runner Lama) e Buoncompagni Filippo (Pietralunga Runners), mentre quello femminile ha visto Linda Giorgi (Atletica Avis Perugia) e Belardinelli Roberta (Filirun Team). Tutti i partecipanti alla 8 km hanno ricevuto la maglia ricordo offerta dall’Università degli Studi Link.

Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Caritas, che ha contribuito con volontari lungo il percorso, fornendo anche magliette per i bambini e la coppa alla società con più partecipanti, Olympic Runner Lama. Il Sindaco Luca Secondi ha partecipato alle premiazioni, sottolineando il supporto dell’amministrazione comunale. La fonte del comunicato è il Comune di Città di Castello.