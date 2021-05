Grande successo per la gara di campionato Italiano moto d’epoca

Successo in piena sicurezza per la manifestazione organizzata dal Moto Club Enduro Fratta Off Road

© Protetto da Copyright DMCA

Grande successo in piena sicurezza per la gara di campionato Italiano moto d’epoca, 4° Trofeo Alta Valle del Tevere-Città di Umbertide e 4° Memorial Giancarlo Granturchelli, abbinato alla 1° prova del campionato regionale enduro Umbria che si è svolta a Umbertide.

I partecipanti erano n.270 per il campionato Italiano e n.115 per il regionale Umbria. I Team partecipanti, provenivano da tutta la penisola isole incluse, i più rappresentativi erano: Team Gilera Arcore, Alassio, Bergamo, La Marca trevigiana , RS77 Brescia, Careter, M.c. Pavia, Fast team Milano, Team Alba, Regolarità 70 Palermo, m.c. Ragusa ecc. Abbiamo avuto partecipanti anche stranieri ed in particolare dalla Francia e dalla Svizzera. Il nostro Moto Club Enduro Fratta OffRoad ha ricevuto l’apprezzamento di tutti i partecipanti e del presidente FMI avvocato Giovanni Copioli presente alla manifestazione.

Sia i partecipanti che il presidente e i responsabili del Gruppo 5 hanno rimarcato l’operato della nostra amministrazione comunale per l’accoglienza e per la disponibilità ad ospitare un evento di carattere nazionale seppur in un momento molto difficile. Il M.C. di Umbertide è molto orgoglioso di rappresentare nell’ambito motoristico la nostra cittadina e coglie l’occasione per ringraziare tutti i soci e l’assessore presente alla premiazione Alessandro Villarini, il sindaco Luca Carizia ed il comandante della Polizia Municipale Tacchia Gabriele per la loro collaborazione per la buona riuscita dell’evento. I partecipanti inoltre sono stati ospitati in tutte le strutture ricettive che erano aperte nei Comuni di Umbertide, Montone, Città di Castello e Gubbio.