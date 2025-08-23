Grande successo per la Festa Rossoblù nel cuore di Pietralunga

Entusiasmo, sport e un ospite d’eccezione, Serse Cosmi



Una serata da incorniciare quella vissuta venerdì 23 agosto a Pietralunga in occasione della Festa rossoblù, che ha ufficialmente dato il via alla stagione sportiva della Polisportiva Pietralunghese. Un evento partecipato e sentito, andato in scena nella centralissima piazza del paese, gremita di persone accorse per vivere un momento di grande aggregazione e passione sportiva.

Il clima, perfetto sotto ogni punto di vista, ha fatto da cornice ideale alla sfilata di tutte le realtà sportive della zona, con protagoniste le squadre delle varie discipline che compongono il vivace tessuto sportivo della località altotiberina. A fare gli onori di casa, come da tradizione, il patron della Polisportiva, Giuliano Martinelli, che ha aperto ufficialmente la serata presentando con entusiasmo l’ospite d’onore, Serse Cosmi.

L’ex allenatore di Perugia, Genoa, Palermo e tante altre piazze prestigiose è salito sul palco tra gli applausi, lasciandosi coinvolgere dal calore della gente e confessando di essere rimasto piacevolmente colpito dalla bellezza di Pietralunga, che visitava per la prima volta. “Un paese splendido, pieno di entusiasmo – ha detto Cosmi – e una comunità sportiva davvero viva e appassionata”. Grande attesa anche per la presentazione della prima squadra rossoblù, affidata a Luca Pierotti, tecnico chiamato a guidare un gruppo giovane ma ambizioso. L’obiettivo è quello di essere protagonisti nella stagione alle porte, confermando la crescita del progetto sportivo lanciato da Martinelli e dal suo staff.

A margine dell’evento, condotto con la solita verve da Nicola Agostini, il patron ha commentato: “È stata una bellissima festa, e siamo contenti di vedere così tanto entusiasmo intorno alla nostra realtà. La prima squadra è importante, ma stiamo investendo molto anche sul settore giovanile. Il recente accordo con il Fontanelle è un passo decisivo: i ragazzi di Pietralunga avranno più possibilità di crescere e togliersi delle belle soddisfazioni”. Martinelli ha poi rivolto un pensiero proprio a Serse Cosmi: “È stato emozionante ascoltarlo. Serse è uno di noi, diretto, vero, appassionato. Ci ha dato consigli preziosi, e per chi ama il calcio sentirlo parlare è sempre una lezione. Ha allenato ad alti livelli, ma non ha mai perso il contatto con la realtà. È questo lo rende speciale”.

La Festa rossoblù si è conclusa tra sorrisi, cori e tanta voglia di sport. Pietralunga si prepara così a vivere una nuova stagione sotto il segno della passione, della condivisione e dell’identità. Con il sostegno della sua gente e il lavoro della Polisportiva, il futuro si annuncia più che mai promettente.