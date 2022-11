Grande partecipazione alla “Quinta Giornata della Trasparenza” a dieci anni dall’istituzione dell’Anac

“Questa normativa sulla trasparenza ha avuto una attuazione molto significativa in tutta Italia: e questa è una novità incredibile che gli enti tutti, anche gli enti locali che facevano più fatica, si sono adeguati. Non molti hanno compreso e capito cosa sia la trasparenza e le sue potenzialità, che non è semplicemente un istituto anti-corruzione ma è anche una grande occasione per l’amministrazione, per esempio per comunicare con i cittadini. Uno strumento fondamentale di cui se i cittadini conoscessero davvero le potenzialità sarebbe un modo fondamentale per poter parlare ai cittadini restando a casa.”

E’ quanto dichiarato dall’ex Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e Procuratore della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantone, nel corso del suo intervento alla “Quinta giornata della Trasparenza”, che si è svolta presso la sala 43 della biblioteca “G. Carducci”, iniziativa sui temi dell’etica e della legalità del comune nell’ambito delle azioni previste dal vigente Piano anticorruzione – PTPCT.

Nell’occasione, alla presenza del sindaco, Luca Secondi e dell’assessore alla Cultura, Michela Botteghi è stato presentato il libro del Professor, Enrico Carloni, Ordinario di Diritto amministrativo e direttore del Centro studi Legalità e partecipazione (LEPA) del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Perugia.

“Il paradigma trasparenza. Amministrazioni, informazione, democrazia” (Il Mulino editore): ha coordinato la giornalista, Sara Scarabottini. Iniziativa partecipata, grazie anche alla presenza di studenti di scuole superiori ed università, coincisa con i dieci anni di attività dell’Autorità nazionale anticorruzione.

“In dieci anni – ha precisato Cantone – sono state messe in campo una quantità enorme di normative che riguardano la corruzione. La materia della corruzione vive alti e bassi: ci sono momenti in cui va molto di moda e momenti in cui va molto meno di moda. Io per esempio da cittadino mi sono stupido adesso nel vedere che nel PNRR la parola corruzione non viene proprio citata.” “Il libro del Professor Carloni – ha concluso Cantone- ci consente di riflettere sulla trasparenza amministrativa, ma anche su un sistema più ampio di garanzia della correttezza e della legalità e le forme definite dalla legge anticorruzione, proprio a dieci anni dalla riforma che ha introdotto questi meccanismi”.

“La trasparenza – ha dichiarato il Professor Enrico Carloni – è però non solo un principio posto a presidio della legalità dell’azione pubblica, ma più complessivamente “paradigma” di un diverso rapporto tra amministrazione e cittadino: un’amministrazione pienamente rispondente ai principi costituzionali, al servizio dei cittadini, che si rende comprensibile, che cerca di andare incontro ai bisogni e alle esigenze delle persone evitando di nascondersi dietro veli di opacità e di segreto, come spesso è invece accaduto”.

Plauso del sindaco Luca Secondi per la buona riuscita dell’iniziativa. “Quella della trasparenza è una sfida, che passa anche per la formazione, del personale pubblico, dei suoi vertici, degli stessi cittadini, e non è un caso se la legge ha previsto “Giornate della trasparenza”, come quella che si è tenuta presso la Biblioteca comunale, con l’autorevole intervento di Raffaele Cantone, Procuratore capo della Procura di Perugia, già Presidente di Anac, e figura di riferimento nel discorso pubblico sulla legalità e sulla buona amministrazione e del Professor Enrico Carloni, studioso ed esperto in materia autore di numerose ed interessanti pubblicazioni”, ha concluso il sindaco di Città di Castello.