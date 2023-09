Giro del mondo del gusto, ad Arezzo dal 6 all’8 ottobre in arrivo 300 stand

Giro del mondo del gusto – Ha quasi raggiunto la maggiore età, forte di numeri che lo hanno reso per diciassette anni il mercato più atteso dell’anno. L’Internazionale, dal 6 all’8 ottobre, sarà di nuovo ad Arezzo insieme ai suoi 300 stand da tutto il mondo, con proposte che vanno dal cibo all’artigianato in una cornice di divertimento, musica e spettacoli.

I dettagli dell’evento, nato da una iniziativa di Confcommercio Firenze e Arezzo, la collaborazione di Fiva (Federazione Nazionale Venditori Ambulanti), il patrocinio del Comune di Arezzo, della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e la collaborazione di Fondazione Arezzo Intour, Discover Arezzo e Atam, sono stati presentati durante la conferenza stampa che si è svolta oggi (martedì 26 settembre 2023) nella sede dell’associazione di categoria in via XXV Aprile n° 12 ad Arezzo.

LA GEOGRAFIA DEI SAPORI

Ben 190 gli operatori stranieri, provenienti da 35 diversi Paesi, che si dislocheranno con i loro stand tra via Spinello, piazza San Jacopo, Area Eden, via Guadagnoli, via Niccolò Aretino e via Margaritone confermando un format ormai consolidato. Qui si potranno assaporare prelibatezze di ogni genere, dalla paella spagnola all’asado argentino, dallo stinco arrosto tedesco fino alla cucina kosher da Israele. Ma si potranno trovare anche spezie e profumi dalla Provenza, i golosi biscotti al burro della Bretagna, fiori e formaggi dall’Olanda, le birre dal Belgio e dall’Irlanda. E, ancora, lo speck, gli spaztle e i canederli dal Sudtirol e il grande ritorno della cucina brasiliana con la picanha di Maracana.

Tra gli stand da non perdere quello di Original Greek Eat per assaggiare la Pita Gyros, la baita del formaggio dalla Francia con gorgonzola allo champagne e al tartufo, poi il banco di Angus irlandese da Dublino. A rappresentare la cucina asiatica tornerà il bao, il tradizionale panino al vapore giapponese, insieme ad altri piatti. E poi il bisket e il pulled pork americani, i dolci della tradizione marocchina e le patatine fritte olandesi. Per l’artigianato, meritano una passeggiata le proposte di tessuti provenzali, i fiori di sapone dal Belgio e l’abbigliamento dei cugini finlandesi e svedesi tra calzature imbottite, sciarpe e maglioni per prepararsi al grande freddo

GLI STAND ARETINI

Ma lungo gli oltre tre chilometri di prodotti artigianali e gastronomici da tutto il mondo si rafforza sempre di più la presenza della pattuglia di operatori della provincia di Arezzo: circa un centinaio le presenze del territorio, con conferme e nuovi ingressi. Torneranno, ad esempio, i curiosi foodstruck a motore con prodotti di qualità, cibi gourmet e una speciale sezione dedicata al gluten free e alla cucina vegana e vegetariana. Ci saranno gli hamburger della tradizione toscana, i sughi e la pasta fresca artigianale, le focacce ripiene e le ciacce fritte, per finire con i dolci della tradizione aretina. Spazio anche a panini farciti col lampredotto o con il maiale brado affumicato, alla Poke hawaiana, ai birrifici artigianali a chilometro zero e al tradizionale panino.

PIAZZA SAN JACOPO E DINTORNI: I PRODOTTI AGRICOLI DI “CAMPAGNA AMICA”

Piazza San Jacopo sarà ancora una volta il collante tra l’Eden e corso Italia e vedrà ancora una volta la presenza dei produttori locali. Nello slargo compreso tra la piazza e i Bastioni di Santo Spirito, Coldiretti proporrà uno spaccato di Campagna Amica con le migliori produzioni del territorio, frutta e verdura di stagione, dalle piante alle zucche, dalle castagne al miele passando attraverso le novità di quest’anno come i prodotti cosmetici a base di Marrone di Caprese Michelangelo e le nocciole in tutte le loro declinazioni. E ci sarà spazio anche per i cibi senza glutine.

PIAZZA SANT’AGOSTINO, MUSICA CON GLI UMAGROSO

Sant’Agostino, infine, si conferma la piazza della musica con il concerto live del gruppo Umagroso, previsto per sabato 7 ottobre alle ore 21. Saranno ben nove gli elementi della band che animeranno il mercatissimo al ritmo di soul&funky, per uno spettacolo gratuito e aperto al pubblico di ogni età. L’evento è realizzato grazie al contributo dei commercianti di piazza Sant’Agostino: Emilio Ridi Bevi Ama, Birrificio San Girolamo, La Piccina, Qi Pizza, Vineria Ciao, Il Botteghino, Astrolab, Caffetteria Sandy, Mivá di più, AF di Alessandro Fratini, Marlù, Pierrot, Convivio, Golo Giò e Parking Sant’Agostino.

LA BANDA DEI PICCOLI CHEF

Il Mercato Internazionale non dimentica i più piccoli: grazie alla collaborazione con Barbara Lapini e la sua “Banda dei Piccoli chef”, nella parte finale di via Margaritone, all’ingresso di piazza Sant’Agostino, ci sarà un’area dedicata ai laboratori di cucina creativa, in funzione tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 19. Così, anche i bambini potranno giocare, impastare e divertirsi con il cibo imparando allo stesso tempo qualche nozione utile per mangiare sano.

LE DICHIARAZIONI

Catiuscia Fei, direttore aggiunto Confcommercio Firenze-Arezzo: “Per questa edizione del Mercato Internazionale siamo tornati ai grandi numeri del 2019: ai centonovanta banchi provenienti da tutto il mondo vanno ad aggiungersi novanta eccellenze del territorio e venti banchi di produzione agricola. Questa formula che offre un palcoscenico alla provincia di Arezzo, voluta da Confcommercio fin dalla prima edizione, ci caratterizza in tutta Italia”.

Massimo Guasconi, presidente Camera di Commercio Arezzo-Siena: “la peculiarità di questo evento è il coinvolgimento di realtà internazionali, fattore che rende il Mercato ancor più interessante, ma alla fine è la nostra tradizione alimentare a fare da padrona. E gli effetti sull’economia locale sono evidenti”.

Leonardo Belperio, presidente Agrimercato Coldiretti Arezzo: “la nostra collaborazione con Confcommercio va avanti da molti anni a conferma della bontà dell’evento. Anche quest’anno in piazza San Jacopo porteremo aziende agricole per la valorizzazione di prodotti locali di alta qualità in un contesto internazionale”.

Carla Tavanti, presidente Atam Arezzo: “il Mercato Internazionale è un evento che richiede un grande sforzo organizzativo e rivolgiamo un grande plauso a Confcommercio per come lo gestisce. Oltre a dare la disponibilità del parcheggio Eden per allestire i banchi, anche quest’anno Atam si è impegnata ad offrire tariffe agevolate per agevolare l’utilizzo dei parcheggi disponibili a servizio del centro: 3€ tutto il giorno per parcheggio auto Mecenate, 8€ tutto il giorno per parcheggio camper in via Duccio da Buoninsegna”.

