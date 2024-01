Giornata della Memoria, viaggio artistico in pinacoteca a Castello

Giornata della Memoria – In occasione della Giornata della Memoria, la Pinacoteca Comunale di Città di Castello offre un viaggio unico attraverso le Sale dell’Ala Nuova, che conservano le collezioni moderne, presentando opere di artisti che hanno vissuto il periodo dei totalitarismi, del Nazismo, del Fascismo e dell’orrore della Shoah. L’assessore alla Cultura, Michela Botteghi, sottolinea l’importanza di questa iniziativa che si svolgerà sabato 27 gennaio 2024 alle 15.00, promossa dalla Cooperativa Il Poliedro, gestore del museo.

La Pinacoteca partecipa attivamente alla Giornata della Memoria, unendosi al monito contro la guerra e le discriminazioni. L’evento, organizzato in collaborazione con Il Poliedro, offre un percorso guidato all’interno delle Sale dell’Ala Nuova, focalizzando l’attenzione su artisti presenti in collezione che sono stati coinvolti nelle persecuzioni o che sono stati attivi contro gli orrori del periodo storico in questione. Tra gli artisti protagonisti di questo viaggio artistico, spiccano i nomi di Nuvolo, Mario Mafai e Renato Guttuso, le cui opere raccontano storie di resistenza e impegno contro l’oppressione.

La visita guidata è inclusa nel biglietto d’ingresso al museo, offrendo un’opportunità unica per esplorare le opere d’arte e conoscere le storie dei loro creatori. È possibile prenotare la partecipazione contattando PoliedroCultura al numero 075 8554202 o 075 8520656, oppure via email all’indirizzo cultura@ilpoliedro.org.

L’evento si configura come un’occasione speciale per commemorare la Giornata della Memoria, riflettendo sulle testimonianze artistiche di chi ha vissuto i tragici avvenimenti del Nazismo e del Fascismo, promuovendo la consapevolezza storica e il rispetto per la memoria collettiva. La Pinacoteca si conferma così luogo di cultura e riflessione, al fianco di iniziative che pongono al centro la memoria storica e l’arte come strumento di testimonianza e sensibilizzazione.