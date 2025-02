Giornata del Ricordo a Umbertide con “La Foiba Grande”

In occasione della Giornata del Ricordo, istituita per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata, l’Amministrazione comunale di Umbertide ha organizzato uno spettacolo teatrale rivolto agli studenti. L’evento si è svolto presso il Teatro dei Riuniti con la rappresentazione de “La Foiba Grande,” tratto dall’omonimo romanzo di Carlo Sgorlon e portato in scena dalla compagnia teatrale Medem A.P.S. di Città di Castello.

L’evento ha coinvolto diverse classi della scuola secondaria di primo grado (Mavarelli-Pascoli – Istituto Comprensivo di Umbertide-Montone-Pietralunga) e della scuola secondaria di secondo grado (Campus Da Vinci di Umbertide), accompagnate dai loro insegnanti.

L’iniziativa è stata aperta dall’assessore alla Cultura Annalisa Mierla, dagli assessori Lorenzo Cavedon e Lara Goracci, e dal consigliere comunale Antonio Molinari che hanno portato il saluto istituzionale e presentato l’evento.

Patrocinato dal Comune di Umbertide e organizzato dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con Medem A.P.S., lo spettacolo ha rappresentato un’importante occasione di riflessione. Attraverso un reading a due voci, accompagnato da suoni e musiche originali, sono stati narrati gli eventi drammatici delle foibe e l’esilio forzato che ha segnato la vita di migliaia di italiani. L’incontro ha avuto inizio con una breve contestualizzazione storica, geografica e geologica, fornendo agli studenti una comprensione approfondita di questo capitolo tragico della storia.

“L’Amministrazione comunale ritiene fondamentale coinvolgere le scuole in iniziative che permettano ai giovani di conoscere e comprendere questi eventi tramite il linguaggio del teatro,” ha dichiarato l’assessore alla Cultura Annalisa Mierla. “L’entusiasmo degli studenti e la qualità della rappresentazione confermano l’importanza di promuovere appuntamenti culturali che mantengano vivo il passato e trasmettano il suo valore alle nuove generazioni.”

L’evento, interamente gratuito per le scuole, è stato reso possibile grazie alla collaborazione con l’Accademia dei Riuniti. La partecipazione e l’interesse dimostrato dagli studenti hanno sottolineato la potenza del teatro come strumento per trasmettere la memoria storica.

“La Foiba Grande” è tratto dal romanzo di Carlo Sgorlon, con ideazione e regia di Mauro Silvestrini, interpretato da Irene Bistarelli e Massimo Boncompagni, con la voce di Cinzia Barbagli e le musiche originali di Samuele Martinelli.

Dal romanzo: > “… perché quando gli uomini uccidono, bruciano i cadaveri, o li gettano in foiba, lo fanno da sonnambuli, mentre sono in preda degli incubi e dei deliri della storia. Poi, quando si svegliano, le guerre finiscono, e il dramma della storia si muta in commedia, allora non credono più a quello che hanno fatto, si figurano d’aver sognato, e diffondono la notizia che si tratta di fantasia e leggenda. Persino alle vittime e ai perseguitati pare soltanto una favola.”

La Giornata del Ricordo rappresenta un momento essenziale per conservare la memoria di una tragedia che ha segnato profondamente il nostro Paese. L’iniziativa di Umbertide dimostra l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nella comprensione e nel ricordo degli eventi storici attraverso esperienze culturali e formative.