Giochi Senza Frontiere dei Rioni e delle Pro Loco: Unione tra Sport e Solidarietà

Il 27 luglio, l’attesa terza edizione dei “Giochi Senza Frontiere dei Rioni e delle Pro Loco” si svolgerà allo stadio comunale Corrado Bernicchi. Questo evento, che vede la partecipazione di 195 atleti rappresentanti dei rioni e delle pro loco di Città di Castello, è un’occasione per unire sport e solidarietà.

L’evento, promosso dall’Associazione “Gli Amici di Feffo Aps” con il patrocinio del Comune, offre un’opportunità per rivivere i momenti di gloria della famosa manifestazione europea del 1972, in cui Città di Castello si distinse con un secondo posto assoluto.

Dalle 17:00 alle 22:00, gli atleti di tutte le età rappresenteranno 13 società rionali e pro loco tifernati. I giochi in programma sono otto, molti dei quali a tema acquatico, tutti nuovi e diversi dalle passate edizioni. I partecipanti inizieranno la manifestazione con una prova a sorpresa, tenuta segreta dagli organizzatori.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’associazione A.L.I.Ce Onlus, che si occupa di persone colpite da ictus cerebrale. Inoltre, l’Associazione Italiana Persone Down con il gruppo Stefano Bianconi di Città di Castello sarà partner dell’evento, con i ragazzi che faranno da portabandiera per le squadre partecipanti nella sfilata iniziale e daranno man forte agli organizzatori in tutte le fasi della giornata.

Gli assessori comunali Riccardo Carletti, Benedetta Calagreti, Letizia Guerri e Michela Botteghi, che hanno partecipato alla presentazione della manifestazione, hanno espresso il loro entusiasmo per l’evento. Hanno ringraziato gli organizzatori per la loro capacità di unire la città attraverso lo sport e la solidarietà, e per la loro volontà di aiutare il prossimo.

Il presidente degli “Amici di Feffo” Fabrizio Fontanelli e la vice presidente Angelica Mariotti hanno espresso la loro soddisfazione per la risposta entusiastica ricevuta dalle comunità della città. Hanno ribadito la volontà di “aiutare ogni anno enti benefici differenti per cercare di far conoscere a più persone possibili la realtà che rappresentano e il loro impegno nei confronti di tanti concittadini meno fortunati”.

La presidente dell’associazione Alice Barbara Marini ha espresso la sua gratitudine per l’attenzione ricevuta, sottolineando l’importanza della prevenzione dell’ictus cerebrale. Infine, la presidente del gruppo AIPD Stefano Bianconi Tiziana Pescari ha trasmesso l’entusiasmo dei ragazzi del sodalizio, che saranno ancora una volta in prima linea nei Giochi Senza Frontiere.