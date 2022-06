Chiama o scrivi in redazione

Geloso chiede aiuto per la ex, ma è falso allarme, denunciato dalla Polizia

C

La donna e il compagno si trovavano tranquillamente a casa

hiede aiuto per una donna vittima di violenza domestica, la polizia di stato scopre che a dare il falso allarme era stato l’ex per gelosia. 39enne denunciato per procurato allarme, interruzione di pubblico servizio e molestie.chiedendo l’intervento immediato di una pattuglia all’indirizzo di una donna che, a suo dire, era vittima della violenza del convivente.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno verificato che la donna e il compagno si trovavano tranquillamente a casa. Sentita la presunta vittima, ha confermato di non aver avuto alcuna discussione con l’uomo e il loro rapporto non aveva registrato alcun episodio di conflittualità.

A quel punto gli operatori hanno condotto una serie di approfondimenti sulla persona che aveva contattato il Numero Unico di Emergenza scoprendo che si trattava di un uomo con il quale la presunta vittima aveva avuto una relazione e non si era rassegnato alla fine del rapporto.

Rintracciato e identificato, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per procurato allarme, interruzione di pubblico servizio e molestie.