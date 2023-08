Gabrio Grilli – Il “Maestro” del Ferro Battuto che Forgia Opere d’Arte

Gabrio Grilli – Il maestro Gabrio Grilli, un abile artigiano del ferro battuto, è noto per la sua incredibile abilità nel trasformare i metalli in autentiche opere d’arte. La sua storica bottega, situata nel rione Mattonata in Piazza delle Oche, è il cuore pulsante di questa straordinaria abilità. Di recente, ha completato un’opera d’arte davvero speciale: un paio di sandali da donna con tanto di scatola e carta per coprirli, tanto dettagliati da sembrare pronti per essere indossati. Queste incredibili creazioni sono realizzate interamente in ferro, ma la loro perfezione e brillantezza li rendono quasi indistinguibili da quelli originali.

La storia di Gabrio Grilli è una testimonianza di passione, memoria e amore per il suo mestiere, che lo ha reso famoso in tutto il mondo. La sua abilità nel ferro battuto gli ha garantito un posto di rilievo nelle numerose rassegne e mostre internazionali, dove ha esposto le sue opere insieme ad altri talentuosi artigiani, come Alessandro Di Bari, Aldo Cataldo e Luca Volonterio. Questi artisti condividono la stessa passione e dedizione per il ferro battuto, rendendo questo antico mestiere un patrimonio culturale di valore inestimabile.

La storia dei sandali “inossidabili” è permeata di emozioni. In passato, l’opera d’arte era scomparsa misteriosamente, forse rubata da qualcuno attratto dalla sua bellezza. Tuttavia, Gabrio Grilli non si è arreso di fronte a questa sventura. Determinato, si è messo nuovamente all’opera, tornando davanti all’incudine e al martello per ricreare fedelmente quei sandali, compresa la scatola e la carta che li accompagnavano. Questi sandali hanno un significato speciale per il maestro, poiché appartenevano alla sua amata moglie, Giuliana, scomparsa 17 anni fa.

Nella sua bottega-museo in Piazza delle Oche, Gabrio espone anche altri pezzi d’autore, come un violino in ferro battuto che sembra identico all’originale, mancando solo della musica e delle note. La sua abilità e dedizione nel lavorare il ferro si traducono in vere e proprie opere d’arte, che catturano l’attenzione di amici, passanti e turisti.

La bottega di Gabrio Grilli, aperta nel primo novecento dal nonno Costantino, si trova nel centro storico di Città di Castello ed è stata tramandata per ben tre generazioni. La tradizione e l’atmosfera del passato sono ancora vive all’interno della bottega, con gli antichi attrezzi da lavoro e una centenaria incudine. Su quelle pareti, sono appesi riconoscimenti, attestati e articoli di giornale che raccontano la storia di questa secolare lavorazione del ferro.

Gabrio Grilli è il custode di tecniche e tradizioni del passato, una vera eccellenza per la città. Insieme ai suoi colleghi tifernati, condivide con orgoglio la passione per il ferro battuto e rappresenta una parte preziosa della cultura e dell’arte di Città di Castello. Il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo sviluppo economico e all’artigianato, Letizia Guerri, esprimono il loro sentito ringraziamento e augurano il meglio per i prossimi appuntamenti internazionali, dove questi maestri del ferro battuto hanno spesso raggiunto il podio più alto.