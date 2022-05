Chiama o scrivi in redazione

Furto di materiale edile a Trestina, denunciati presunti autori furto di materiale edile

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Trestina, hanno deferito in stato di libertà i presunti autori di un furto di materiale edile, perpetrato nella vicina frazione Morra, ai danni di un imprenditore della zona.

Il materiale, 36 pedane in metallo per ponteggi, del valore di alcune migliaia di euro, era stato depositato insieme ad altra attrezzatura presso un campo di proprietà del titolare dell’impresa quando ignoti si sono avvicinati con un furgone ed hanno cominciato a caricare le stesse.

Sorpresi dal proprietario gli ignoti si sono subito allontanati con il materiale già caricato, tanto che alla vittima non è rimasto che avvisare immediatamente la Centrale Operativa dei Carabinieri per segnalare il furto appena subito.

Sul posto, sono subito state inviate pattuglie della Stazione di Trestina e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Città di Castello che, sebbene il derubato non avesse avuto la possibilità di annotare il numero di targa del furgone utilizzato per consumare il furto, hanno subito cominciato a battere la zona, fornendo a tutti gli equipaggi del circondario la descrizione del mezzo utilizzato per il reato e della refurtiva, cercando inoltre possibili ulteriori testimoni che potessero dare un contributo alle ricerche.

Proprio grazie alla collaborazione di alcuni cittadini e incrociando alcune indicazioni ricevute, i Carabinieri sono riusciti ad individuare dapprima il mezzo con il suo conducente, quindi i due complici. I tre uomini, tutti stranieri e già noti ai Carabinieri, uno dei quali peraltro sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con permesso di assentarsi per lavoro.

In breve, quindi, i militari dell’Arma sono riusciti a recuperare l’intera refurtiva, che era stata già occultata all’esterno di un casolare nel Comune di Montone, subito restituita al legittimo proprietario.

A conclusione delle attività, i presunti responsabili sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, per il reato di furto in concorso.