Fuori Festival, 25 anni di Umbria Film Festival

Si chiude sabato 9 ottobre il Fuori Festival dell’Umbria Film Festival, che a luglio a Montone (PG) ha festeggiato la sua venticinquesima edizione e che si avvale della presidenza di Terry Gilliam, della direzione artistica di Vanessa Strizzi e della direzione organizzativa di Chiara Montagnini e Marisa Berna.

Grazie all’Associazione Umbria Film Festival APS, sono stati numerosi e variegati gli eventi – a ingresso gratuito – programmati da settembre a novembre del 2021, distribuiti nel territorio della Regione Umbria, che hanno coinvolto i comuni di Montone, Umbertide, Città di Castello, Monte Santa Maria Tiberina e Spello. Come da tradizione del festival si sono svolti eventi culturali in luoghi di interesse storico artistico come chiese e chiostri, ma non solo.

L’intento del progetto Fuori Festival è stato quello di rivitalizzare i luoghi della cultura cinematografica e teatrale che hanno sofferto durante la pandemia e che sono stati per forza di cose chiusi o limitati nella loro fruibilità da parte del pubblico, come sale cinematografiche e teatri. Nove in tutto gli spettacoli dal vivo in programma, che hanno toccano vari ambiti dell’Arte, affiancando alle proiezioni di cortometraggi, la musica dal vivo, la recitazione teatrale e le letture animate per bambini.

La giornata di sabato 9 ottobre, che si svolge a Montone, si apre alle ore 16:00 presso il Teatro San Fedele di Montone con la proiezione di una selezione dei migliori cortometraggi per bambini visti durante la 25esima edizione del festival.

Alle ore 21:00, a chiudere il Fuori Festival, presso la Chiesa di San Gregorio – Collegiata di Santa Maria Assunta, il concerto del Quartetto Pessoa. Da più di 20 anni sulle scene, questo quartetto d’archi – formato da Marco Quaranta e Rita Gucci al violino, Achille Taddeo alla viola e Kyung Mi Lee al violoncello – ha avuto esperienze e collaborazioni con grandi musicisti, spaziando dalla grande musica classica a “contaminazioni” con il jazz , il rock-blues , il tango, la musica klezmer, la musica da film e la musica contemporanea. Con collaborazioni che spaziano dalla Piccola Orchestra Avion Travel, ad Ada Montellanico, Dimitri Nicolau, Massimo Nunzi, Antonio Di Pofi e Javier Girotto, il Quartetto Pessoa ha registrato brani delle musiche originali di Leandro Piccioni per il film “Il Flauto Magico di Piazza Vittorio”, ispirato all’ opera di W. A. Mozart; l’Orchestra di Piazza Vittorio, per la colonna sonora del film è poi risultata vincitrice, quale miglior musicista, del David di Donatello 2020.

“L’Umbria Film Festival compie quest’anno – sottolinea la direzione artistica – un compleanno importante, quello di 25 anni di attività ininterrotta. Un traguardo per questa manifestazione che si è svolta sempre in presenza e che è ormai un appuntamento fisso per turisti e cinefili di tutto il mondo che raggiungono l’Alta Valle del Tevere tutti gli anni nella seconda settimana di luglio. Vogliamo quindi condividere le nostre passioni e i nostri desideri con tutti coloro che nel tempo ci hanno sostenuto – e seguito – e portare le nostre proiezioni assieme a eventi di spettacolo dal vivo in tour per l’Umbria”.

“L’intervento è stato realizzato con il sostegno dei Fondi POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 – Avviso Pubblico per partecipazione Progetto Spettacoli dal Vivo”.

