Funerali di Natasha e Gabriele il 9 dicembre, sarà lutto cittadino

Con ordinanza numero 306 il sindaco Luca Secondi ha proclamato lutto cittadino per il giorno, venerdì 9 dicembre. “Premesso che la notte del 3 dicembre 2022, a causa di un tragico incidente, hanno perso la vita tre nostri concittadini, NATASHA BALDACCI, NICO DOLFI e GABRIELE MARGHI; ritenuto di interpretare il sentimento dell’intera comunità tifernate profondamente colpita da questa drammatica notizia, che ha manifestato unanime desiderio di partecipazione al dolore che ha colpito i familiari degli scomparsi; Intendendo manifestare in modo tangibile e solenne il dolore ed il cordoglio del Comune di Città di Castello per questa grave tragedia che ha colpito tutta la cittadinanza; Ritenuto doveroso proclamare il lutto cittadino in segno di partecipazione e vicinanza il giorno venerdì 09 dicembre 2022”.

L’ordinanza prevede l’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale, posta nel Palazzo del Comune, in segno di lutto. La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione per la giornata odierna. Sono inoltre vietate le attività ludiche e ricreative e tutti i comportamenti e le iniziative che contrastino con il carattere luttuoso della cerimonia e con il decoro urbano.

Il sindaco invita i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino mediante sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto e, in particolare, ai titolari di attività commerciali, ad abbassare le saracinesche in segno di lutto durante la celebrazione del funerale di NATASHA BALDACCI e GABRIELE MARGHI, che avrà luogo nella Cattedrale dei Santi Florido e Amanzio di Città di Castello il giorno venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 14:30 fino alla conclusione della cerimonia funebre, pur senza obbligo di sospensione dell’attività commerciale”.