Forti nevicate nel Perugino, controlli su strade colpite da maltempo

Forti nevicate nel Perugino – La nevicata che dalla scorsa notte ha colpito la provincia di Perugia ha fatto registrare tanti disagi. Tra controlli e soccorsi ai cittadini in difficoltà, i poliziotti della Questura di Perugia, della Polizia Stradale e dei Commissariati non si sono arresi e sono scesi in campo per garantire a tutti la necessaria sicurezza.

Nella mattinata odierna, a causa dell’abbassamento delle temperature e all’intensificarsi delle nevicate in tutto il territorio provinciale, sono stati numerosi i disagi segnalati e i conseguenti interventi di soccorso pubblico.

Gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Città di Castello hanno riscontrato particolari criticità lungo il tratto della E-45 in località Verghereto, dove tutta la notte le pattuglie hanno fatto da safety car per regolare la velocità del traffico e permettere il passaggio dei veicoli.

Nella mattinata, la situazione è ulteriormente peggiorata e, per questo motivo, la strada è stata chiusa alla circolazione con la predisposizione di un’uscita obbligatoria a Sansepolcro e filtraggio dei mezzi pesanti in località Pierantonio con successiva deviazione sull’autostrada A/1.

Tantissimi sono stati poi i soccorsi del Distaccamento della Polizia Stradale di Foligno sulla Strada Statale 77 Var, in località Colfiorito, dove tanti automobilisti sono rimasti in panne o hanno avuto notevoli difficoltà a causa della neve. La viabilità, però, in questo tratto di strada, è rimasta aperta.

Altri forti nevicate si sono registrate sulla Strada Statale 318 Var, nei pressi di Valfabbrica, dove la viabilità è stata interrotta e le pattuglie della Sezione della Polizia Stradale di Perugia insieme al personale ANAS hanno lavorato tutta la mattinata per riaprire al traffico la strada che è stata chiusa all’altezza di Pianello.

Disagi anche a Foligno dove le Volanti del Commissariato sono intervenute sia in via del Roccolo che in via Monte Pagdora per via del crollo di alcuni alberi che, cadendo rovinosamente sulla carreggiata, hanno imposto la chiusura al traffico. Interventi anche in via Maestà Donati per auto in panne.

Anche il territorio di Spoleto è stato interessato dalle forti nevicate che hanno provocato disagi sulla Strada Statale Flaminia, lungo il valico della Somma, che è stato interrotto per buona parte della mattinata a causa di alcuni mezzi pesanti che sono rimasti bloccati sulla carreggiata. Sul posto è intervenuto personale delle volanti, della Polizia Locale, della Polizia Stradale di Terni, della Guardia di Finanza e dell’ANAS che hanno disciplinato il traffico per consentire le manovre necessarie a riaprire la viabilità.

Anche a Perugia sono stati diversi gli interventi dell’Ufficio Prevenzione Generale e soccorso Pubblico per auto in difficoltà e caduta di rami; dai primi riscontri non si evidenziano feriti.

La Polizia di Stato ricorda a tutti gli automobilisti di osservare alcuni importanti accorgimenti: la neve e il ghiaccio nascondono insidie soprattutto sulle strade. Si raccomanda la massima prudenza alla guida e il rispetto dell’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali.

Si ricorda, inoltre, che prima di mettersi in viaggio, per non incorrere nei disagi provocati dalle intemperie, è importante informarsi sulle condizioni di viabilità. A tal fine, molto utile è il sito della Polizia di Stato dove è possibile consultare il piano neve, con le informazioni utili sulla circolazione stradale in situazioni di criticità.