Fondamentali risorse per ricostruzione e aiuti post sisma in Umbria

Fondamentali risorse – L’Assemblea Legislativa dell’Umbria ha esaminato oggi l’interrogazione a risposta immediata presentata da Michele Bettarelli (Partito Democratico) riguardante le misure finanziarie per il terremoto che ha colpito i comuni di Perugia e Umbertide. L’interrogazione ha sollevato interrogativi su quali azioni siano state intraprese dalla Giunta Regionale e dal Governo per garantire adeguati contributi per la riparazione e la riqualificazione degli edifici danneggiati dal sisma del marzo 2023. È stata richiesta una spiegazione sui ritardi nell’erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione e sui progressi nella valutazione dei danni agli edifici pubblici e privati, necessari per lo sblocco delle risorse finanziarie.

Bettarelli ha chiesto che anche i comuni umbri colpiti dal sisma ricevano agevolazioni simili a quelle previste dal Decreto Legge per i Campi Flegrei, che prevede per la Regione Campania oltre 388 milioni di euro. La Giunta Regionale, guidata dalla presidente Donatella Tesei, aveva annunciato in precedenza che le zone colpite sarebbero state inserite nel cratere del terremoto del Centro Italia 2016. Questo inserimento, previsto nel Documento di economia e finanza approvato definitivamente dal Parlamento ad aprile, è stato confermato con l’approvazione del decreto PNRR, che ha richiesto ulteriori verifiche sui danni prima di procedere allo stanziamento delle risorse.

Il 5 marzo 2024, l’Assemblea Legislativa ha approvato all’unanimità un impegno per definire a livello nazionale uno strumento normativo per la ricostruzione nei comuni di Perugia e Umbertide. Tra gli impegni erano previsti:

L’attivazione presso il Governo per l’adozione di una normativa transitoria con copertura finanziaria

La richiesta di interventi legislativi per garantire tempi rapidi per la ricostruzione

L’istituzione di un Ufficio per supportare i cittadini nella gestione delle pratiche

La sospensione delle imposte durante il periodo di transizione

Nonostante questi impegni, i contributi per l’autonoma sistemazione sono stati ridotti o non erogati, come denunciato da Bettarelli.

In risposta, la presidente Tesei ha sottolineato che, a fine 2019, la Regione aveva dovuto affrontare la rimozione delle macerie e che ora il 90% della ricostruzione privata è completato. Ha dichiarato che l’Umbria ha messo fondi a disposizione dei comuni e ha richiesto lo stato di emergenza per assistere le popolazioni colpite dal sisma del 2023. Attualmente, quasi 600 persone beneficiano del contributo di autonoma sistemazione. La Regione ha richiesto una proroga dello stato di emergenza e ha quantificato le necessità di ricostruzione, stimando oltre 2 milioni di euro annui necessari per l’assistenza.

Tesei ha confermato che la ricognizione delle necessità è già stata avviata dal senatore Castelli e sarà presentata al Governo entro sei mesi. Inoltre, la Regione ha identificato i costi parametrici per le superfici da ricostruire, con l’obiettivo di rendere le stime più accurate. La presidente ha espresso fiducia nell’arrivo a breve delle prime risorse per la ricostruzione.

Bettarelli ha espresso soddisfazione per l’arrivo dei fondi per l’autonoma sistemazione e per il progresso nella richiesta di fondi per la ricostruzione. Tuttavia, ha ribadito l’importanza di sollecitare il Governo e il Commissario affinché le risorse per la ricostruzione diventino disponibili al più presto.