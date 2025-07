Folla e spettacolo, la Notte Fucsia conquista la città

Centro storico animato da eventi, musica e colori vivaci

La Notte Fucsia si conferma appuntamento di punta dell’estate tifernate, richiamando una grande partecipazione nel cuore del centro storico di Città di Castello. L’evento, inserito all’interno del cartellone “Estate in Città”, è stato organizzato dal Consorzio Pro Centro in collaborazione con l’amministrazione comunale. Una serata pensata per coinvolgere tutte le fasce d’età, con spettacoli, concerti, performance artistiche, animazioni per bambini, shopping serale e gastronomia a tema.

Numerosi i punti coinvolti lungo il percorso cittadino: da piazza Matteotti, fulcro delle attività, fino a piazza Garibaldi, passando per le vie centrali e le principali piazze, ogni angolo è stato caratterizzato da installazioni luminose, musica e iniziative di intrattenimento. L’intero centro si è trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto, grazie all’impegno coordinato di commercianti, operatori culturali e strutture tecniche. Le vetrine decorate e i negozi in tinta fucsia sono rimasti aperti fino a tarda sera, contribuendo a un’atmosfera vivace e partecipata.

La manifestazione ha visto oltre dodici “isole sonore” distribuite in tutto il centro, dove si sono alternate esibizioni live, dj-set, karaoke e spettacoli tematici. Le proposte musicali hanno spaziato dalla dance contemporanea ai classici degli anni Novanta, passando per il latinoamericano, accontentando gusti musicali variegati. Piazza Matteotti ha ospitato una delle novità dell’edizione 2025: la diretta di Max Radio Classic ed Energy, con la conduzione di Silvia Santarelli, volto televisivo della serata. Sullo stesso palco si sono esibiti atleti e ballerini con performance acrobatiche e coreografie urbane.

Il centro storico si è colorato anche grazie alle proiezioni sulle facciate dei palazzi, tra cui Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, che per l’occasione ha assunto tonalità fucsia, unendo l’identità storica al dinamismo contemporaneo. In corso Vittorio Emanuele si sono alternati hobbisti, artigiani, street food, animazioni per bambini e giochi di ruolo. Gonfiabili, face painting e spettacoli con il fuoco hanno animato piazza Fanti, mentre corso Cavour ha ospitato cantastorie, artisti di strada e musica dal vivo.

Piazza Gabriotti si è distinta per le attività dedicate ai più piccoli, tra il Bimbobel show, giochi tradizionali e la presenza del ventriloquo Andrea Radicchi. Non sono mancate mostre fotografiche e laboratori di creatività. Via Mario Angeloni è diventata uno spazio per cene all’aperto accompagnate da performance musicali, mentre piazza Andrea Costa ha unito gastronomia e giochi. Piazza del Garigliano, via Sant’Antonio e piazza Gioberti hanno offerto momenti di socialità con musica e aperitivi a tema.

Il successo dell’iniziativa si inserisce nel progetto condiviso da Comune e Consorzio Pro Centro, volto a valorizzare il centro storico come luogo di aggregazione, cultura e divertimento. Il calendario estivo, di cui la Notte Fucsia rappresenta una tappa di rilievo, continuerà nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti rivolti a cittadini, visitatori e turisti.

La manifestazione ha richiesto un ampio sforzo organizzativo che ha coinvolto, oltre ai commercianti, anche gli uffici comunali, la Polizia Locale e numerosi volontari. L’evento ha segnato anche il debutto dell’unità cinofila nel centro cittadino, impegnata nei controlli a tutela della sicurezza. La partecipazione numerosa e l’atmosfera festosa hanno confermato il forte legame tra la comunità e le sue iniziative culturali, in un contesto che valorizza la bellezza architettonica della città unita a un’offerta moderna e coinvolgente.