Finale festival “Musica senza confini” a Monte Santa Maria Tiberina

L’ultimo concerto della seconda edizione del festival musicale “Musica senza confini” si terrà a Monte Santa Maria Tiberina. Il pianista Claudio Vignali si esibirà in trio con Gabriele Evangelista al contrabbasso e Ruben Bellavia alla batteria.

Dopo le esibizioni di Patrizio Destriere, Michael Venturini e Lisa Manara a Monte Castello di Vibio, il festival si concluderà venerdì 23 agosto alle ore 19 nella chiesa della Madonna delle Grazie a Lippiano di Monte Santa Maria Tiberina.

Il trio di Vignali proporrà un repertorio che spazia tra composizioni originali, jazz, musica classica e celebri melodie italiane di Nino Rota ed Ennio Morricone, arrangiate per questa formazione unica. Il pianista descrive il loro lavoro come “mondi paralleli in cui la materia sonora si plasma, si scompone e ricompone, collegati da un’unica idea totale di musica e di suono”.

Il festival “Musica senza confini” ha offerto una serie di concerti che hanno visto la partecipazione di artisti di rilievo nel panorama musicale italiano. L’iniziativa ha avuto il sostegno di diverse istituzioni e sponsor locali, dimostrando l’importanza della collaborazione tra enti pubblici e privati per la promozione della cultura musicale.

Il concerto di chiusura rappresenta un momento significativo per il festival, che ha saputo coinvolgere il pubblico con una programmazione variegata e di qualità. La scelta di Monte Santa Maria Tiberina come location per l’evento finale sottolinea l’importanza di valorizzare i luoghi storici e culturali del territorio.

Il trio di Claudio Vignali è composto da musicisti di grande talento, riconosciuti nel panorama jazzistico italiano. Gabriele Evangelista al contrabbasso e Ruben Bellavia alla batteria completano una formazione che promette di offrire un’esperienza musicale unica e coinvolgente.

Il festival “Musica senza confini” si conferma così un appuntamento di rilievo nel calendario degli eventi musicali estivi, capace di attrarre appassionati e curiosi da diverse regioni. La chiusura con il concerto di Claudio Vignali in trio rappresenta il culmine di un percorso artistico che ha saputo unire tradizione e innovazione, offrendo al pubblico momenti di grande emozione e riflessione.

L’appuntamento è quindi per venerdì 23 agosto alle ore 19 nella chiesa della Madonna delle Grazie a Lippiano di Monte Santa Maria Tiberina, per un concerto che promette di essere un degno finale per questa seconda edizione del festival “Musica senza confini”.