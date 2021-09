Fiere di Settembre, soddisfazione dell’Amministrazione Comunale

L’Amministrazione Comunale di Umbertide esprime grande soddisfazione per l’esito delle Fiere di Settembre 2021 che si sono svolte in città da venerdì 10 a domenica 12.

L’Amministrazione ha puntato fortemente su questo evento, che per il secondo anno consecutivo è stato svolto nella massima attenzione delle misure anti contagio. Sono stati tre giorni di festa durante i quali tutti i nostri concittadini e ai tanti visitatori che sono arrivati in città per prendere parte all’evento hanno dimostrato un grande senso di responsabilità.

Un plauso va agli operatori commerciali e a tutte le associazioni del territorio che hanno preso parte alle Fiere 2021, per la grande professionalità dimostrata nel corso dell’evento. E’ stata una grande opportunità per il commercio itinerante alla quale in tanti non sono voluti mancare.

Quello che ha portato alla realizzazione delle Fiere 2021 è stato un percorso complesso che ha visto l’Amministrazione coadiuvata nelle scelte, soprattutto in quelle più complesse, dalle associazioni di categoria del territorio, ragalando tre giorni di speranza per gli operatori e di spensieratezza agli umbertidesi e a coloro che sono venuti da fuori città. Per questo un sentito ringraziamento va a Confcommercio Umbertide, Cna Umbertide, Fipe Confcommercio Umbria e Anva Confesercenti Umbria.