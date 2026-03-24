Festival fotografico: Citerna ritrova la sua rassegna d’arte

Nordio “Non mi dimetto, ho ancora molte cose da fare” ROMA (ITALPRESS) – “Fa parte della politica perdere le elezioni.Non la considero una sconfitta personale. Era una riforma in cui credevo e in cui penso di aver messo tutto l’impegno possibile.Ero certo che avremmo vinto. Mi inchino al popolo sovrano. Ma non penso a dimettermi. Ho ancora molte cose da fare, anche se alcune riforme […]

Sinner batte Moutet, agli ottavi a Miami contro Michelsen MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner ha battuto nellanotte italiana il francese Corentin Moutet, numero 33 del mondo,centrando la qualificazione agli ottavi del “Miami Open”, secondoMasters 1000 della stagione, che si sta disputando sul cementodell’Hard Rock Stadium. Il tennista azzurro, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, si è imposto con il […]

Referendum, Tajani “Il nostro lavoro per cambiare l’Italia continua” ROMA (ITALPRESS) – “Il popolo sovrano si è espresso, e noi ci inchiniamo alla sua volontà. Si è espresso con un grado molto alto di partecipazione e questa, al di là del risultato, è una grande prova di democrazia. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per far comprendere l’importanza di una riforma che avrebbe reso […]

Referendum, Salvini “Rimaniamo convinti che la giustizia debba migliorare” ROMA (ITALPRESS) – “Quando i cittadini si esprimono hanno sempre ragione. Rimaniamo convinti, come milioni di italiani che meritano rispetto e gratitudine, che sia necessario migliorare il sistema della Giustizia. Anche per questo, il governo deve andare avanti con compattezza e determinazione”. Così in una nota il vicepremier e ministro delle Infrastutture e dei Trasporti, […]

Referendum, Schlein “Messaggio politico chiaro per il Governo” ROMA (ITALPRESS) – “Si tratta di un messaggio politico chiaro per la Meloni e per il governo che devono riflettere e ascoltare il Paese e quali sono le vere priorità”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, nel corso di una conferenza stampa sul referendum.“Non è stato un voto di conservazione, ma consapevole che non […]

Cina, potenziata l’assistenza per i disturbi del sonno PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Solo pochi anni fa, solo una manciata di pazienti si presentava alla clinica del sonno dell’Ospedale del Popolo della contea di Huimin, a Binzhou, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Oggi quel numero è triplicato, con le visite annuali salite da circa 200 a 600. “Non è che improvvisamente più persone […]

Referendum, Nordio “Rispettiamo popolo sovrano, voto non politico” ROMA (ITALPRESS) – “Prendo atto con rispetto della decisione del popolo sovrano. Il nostro intendimento era quello di attuare definitivamente il progetto ideato da Giuliano Vassalli con il processo accusatorio e consacrato dall’articolo 111 della Costituzione che definisce il giudice terzo ed imparziale. Abbiamo impiegato tutte le nostre energie per spiegare, in termini accessibili, la […]

Referendum, Conte “Voto politico, avviso di sfratto al Governo” ROMA (ITALPRESS) – “Quattro anni di governo, zero riforme. Il voto degli italiani è un segnale politico fortissimo, un avviso di sfratto al governo”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa sul referendum.“Fino a qualche mese fa tutte le previsioni davano per scontata una robusta vittoria del […]

Referendum, Meloni “Occasione persa per modernizzare l’Italia, ma andiamo avanti” ROMA (ITALPRESS) – “La sovranità appartiene al popolo, e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il Governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L’abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini. I cittadini hanno deciso […]