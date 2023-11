Ferragosto alla piscina comunale di Città di Castello

Per Ferragosto appuntamento alla piscina comunale di Città di Castello. Il “mare dei tifernati” sarà aperto per tutta la giornata, che sarà l’ultima della stagione estiva con l’orario prolungato 9.00-20.00. Una bella occasione per coloro che resteranno in città e anche per i turisti di dedicarsi al nuoto libero nella vasca olimpica esterna, di giocare e divertirsi nel parco attrezzato circostante e nella vasca per i bambini. Con l’auspicio di un rialzo delle temperature, la piscina comunale sarà ancora una volta una valida alternativa alla tradizionale gita fuori porta, considerando anche il gradimento in grande ascesa per l’impianto. A luglio la piscina comunale gestita da Polisport ha infatti registrato circa il 30 per cento in più di presenze rispetto all’anno scorso. Fino all’11 agosto saranno ancora in piena attività i centri sportivi estivi Polisport e sarà possibile anche fare acquafitness. Dopo Ferragosto la piscina comunale tornerà a disposizione degli utenti con l’orario standard 9.30-19.30.