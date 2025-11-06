FDI sollecita interventi urgenti sull’edilizia ATER

Case popolari: servono risposte per giovani e fragili

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Elda Rossi e Riccardo Leveque, hanno presentato un’interrogazione al sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, per chiedere una verifica approfondita sullo stato dell’edilizia residenziale pubblica ATER e sollecitare misure concrete per garantire l’accesso alla casa a giovani coppie, anziani, persone con disabilità e famiglie in difficoltà.

La richiesta nasce da un episodio inquietante: il ritrovamento di sostanze stupefacenti in un edificio ATER abbandonato nel centro cittadino, che ha riacceso l’attenzione sul degrado e l’insicurezza urbana. I consiglieri chiedono se siano stati attivati interventi di bonifica, sorveglianza e recupero per evitare il ripetersi di simili situazioni.

Rossi e Leveque puntano a ottenere dati precisi: quante abitazioni ATER sono presenti, quante risultano sfitte, quali sono i costi sostenuti per immobili non locati, e quante necessitano di ristrutturazioni, con relativa stima dei costi medi. Si chiede anche quante domande di accesso siano attualmente in graduatoria, se gli alloggi siano adeguati ai nuclei familiari assegnatari, e quante unità siano destinate a emergenze sociali, come case rifugio per donne vittime di violenza.

L’interrogazione tocca anche il tema dell’accessibilità: si chiede se gli immobili siano privi di barriere architettoniche e se siano previsti interventi per garantire la mobilità alle persone con disabilità. Infine, si interroga sull’edilizia pubblica comunale non ATER, chiedendo quanti appartamenti siano disponibili e se esistano criteri di assegnazione aggiornati alle nuove fragilità sociali.

Per i consiglieri, l’emergenza abitativa è una priorità: giovani, famiglie monoreddito e anziani soli faticano sempre più a trovare soluzioni dignitose e sostenibili. Serve un piano urgente e inclusivo, capace di rispondere alle esigenze reali della comunità tifernate.

