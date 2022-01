Chiama o scrivi in redazione

Farmacie Tifernati dona un defibrillatore all’oratorio “Per di qua” di Cerbara

Per il sindaco Secondi: “Contributo importante alla tutela della salute pubblica e all’attività degli oratori, fondamentale presidio per la crescita dei nostri giovani”

razie alla donazione delleanche l’disporrà di una tutela della salute degli adulti e dei bambini che frequentano il servizio, ma anche dei residenti della frazione. Per lasi tratta del, attraverso la consegna a scuole, società sportive e pro loco del territorio comunale effettuata negli ultimi anni.

Da Ufficio stampa Comune di Città di Castello

Le dichiarazioni del sindaco Luca Secondi

“Farmacie Tifernati conferma la capacità di dare un contributo concreto alla tutela della salute pubblica, abbinando la professionalità e la qualità dei servizi assicurati nelle tre sedi comunali a un’attenzione costante alle esigenze dei cittadini”, commenta il sindaco Luca Secondi che, con agli assessori Benedetta Calagreti, Letizia Guerri e Rodolfo Braccalenti e alla consigliera comunale Rosanna Sabba ha ringraziato l’amministratore unico della società Valchiria Dò e il direttore generale Luca Mancini, presenti alla cerimonia di consegna dell’attrezzatura insieme a don Giuseppe Floridi e ai bambini dell’oratorio.

“Gli oratori svolgono un’azione educativa e di aggregazione molto importante nel nostro territorio, come collante tra la famiglia, la scuola e la comunità per la crescita dei nostri giovani e questa donazione valorizza l’attività di una delle realtà più radicate e propositive a Città di Castello, rendendola punto di riferimento per Cerbara anche dal punto di vista della salvaguardia della vita”.

Il defibrillatore

Il defibrillatore donato all’oratorio “Per di qua” è un dispositivo di ultima generazione dotato di certificazione “FDA”, che allarga ulteriormente la rete delle oltre 60 apparecchiature salvavita installate nel territorio nell’ambito del progetto “Città di Castello città cardioprotetta”. A margine della cerimonia l’assessore Calagreti ha reso noto che “con gli uffici comunali competenti l’amministrazione sta predisponendo una mappatura dettagliata delle postazioni presenti in città per fare in modo che i tifernati, ma anche i turisti, abbiano la consapevolezza dei punti di soccorso salvavita disponibili nell’eventualità di persone colpite da attacco cardiocircolatorio, da quelli accessibili nell’arco delle 24 ore a quelli con disponibilità vincolata”.