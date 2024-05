Evento Acquatico: La Settimana del Nuoto a Città di Castello

La città di Città di Castello si prepara a immergersi in un evento che fa onda nel mondo acquatico. La Settimana del Nuoto, un appuntamento annuale atteso da appassionati e professionisti, viene presentata con enfasi lunedì 3 giugno, in una conferenza stampa che si terrà alle ore 12:00 presso gli impianti natatori comunali.

Sarà una celebrazione che farà onore alla passione per il nuoto, a partire dai momenti clou che vedranno brillare il 37° Meeting Internazionale di Nuoto master “Italo Galluzzi” organizzato con dedizione dai Nuotatori Tifernati Polisport. Questo evento, in programma per il sabato 8 e la domenica 10 giugno, attirerà maestri del nuoto da tutto il mondo, pronti a competere e a condividere la loro esperienza.

Ma l’azione non si ferma qui. Il fine settimana successivo, dal 14 al 16 giugno, sarà riservato al 27° Meeting Nazionale di Nuoto “Tifernum Tiberinum”, un’occasione ancor più ampia di competizione e di festa per gli appassionati del nuoto italiano. Questo evento è organizzato con cura dal CNAT’99 Amici del Nuoto e promette emozioni e sfide entusiasmanti.

Alla presentazione dell’evento, non mancheranno le figure di spicco che rappresentano il tessuto sociale e sportivo della città. Il Sindaco di Città di Castello, insieme all’Assessore allo Sport, si uniranno al Presidente del CONI Umbria Domenico Ignozza, al Presidente della F.I.N. Umbria Mario Provvidenza e a altri esponenti di rilievo come il Consigliere F.I.N. Umbria Giorgio Pierini, il Presidente Polisport Stefano Nardoni, il Presidente del CNAT’99 Federico Cavargini e il Responsabile dei Nuotatori Tifernati Valentino Cerrotti.

Questo incontro non sarà solo una mera presentazione formale, ma il punto di partenza per una settimana densa di eventi che riempiranno di vita e passione gli impianti natatori di Città di Castello. Gli occhi degli appassionati di nuoto di ogni angolo del paese saranno puntati su questa città, pronti a tifare per i loro campioni e a vivere l’emozione delle competizioni più accese. La Settimana del Nuoto si preannuncia un momento indimenticabile, un’esperienza che unisce sport, competizione e amore per l’acqua in un unico, entusiasmante spettacolo.