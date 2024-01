Ermgroup apre il 2024 in casa contro la rinascita Lagonegro

A San Giustino, il campionato di pallavolo Serie A3

Il 2024 della ErmGroup San Giustino inizia con ben tre partite casalinghe nel giro di una settimana fra campionato e Coppa Italia Del Monte. Ospiti del palasport sono nell’ordine la Rinascita Lagonegro (domenica 7 gennaio, ore 18), poi la Smartsystem Fano nella sfida che vale l’accesso alla final four di Coppa (mercoledì 10, ore 20.30) e infine la Avimecc Modica (domenica 14, ore 19). La stretta attualità si chiama dunque Rinascita Lagonegro e nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A3 Credem Banca, girone Blu, vi sono più motivi per dare la carica alla formazione biancazzurra: la voglia di riscattare lo 0-3 in terra di Lucania, in quella che è stata la peggiore prestazione stagionale di Marra e compagni; il desiderio di rialzare la testa dopo il ko contro il Casarano e l’importanza della posta in palio, perché la ErmGroup ha la possibilità di effettuare un altro sorpasso in classifica (e quindi di riguadagnare posizioni) proprio a spese della compagine di Giuseppe Lorizio, rimasta fuori dalla Coppa Italia nello sprint finale del 26 dicembre.

A San Giustino torna nelle vesti di grande ex di turno il centrale Mirko Miscione, che nella stagione 2020/’21 faceva parte di quel gruppo arrivato a disputare lo spareggio promozione per la A3. Miscione è pedina di uno scacchiere con diverse valide alternative sia al centro, dove ci sono anche Molinari e Pizzichini, sia a lato, con i vari Armenante, Fioretti e Dietre, ma anche in regia con la coppia Mastrangelo-Piazza. Grande punto fermo della squadra è comunque l’opposto lituano Vaskelis, che nel match di andata dimostrò tutto il suo valore.

«L’interessante giovane della ErmGroup (19 anni compiuti in novembre) giunto in estate dal Club Arezzo Volleyball Academy, che gioca al centro ma che sta facendo le prove anche da posto 2. Ricordo bene quel primo set perso per 23-25 dopo che eravamo sul 23-21 per noi – dichiara Leonardo Ricci – perché poi ci condizionò anche nei due successivi, impedendoci di riprendere in mano la partita. Il Lagonegro è pertanto una squadra solida, di quelle che non perdonano errori, però sono convinto che sia anche battibile. Spetterà a noi dimostrarlo sul campo».

Come si sta rivelando, personalmente, questa esperienza in A3, categoria alla quale sei approdato direttamente dalla C?

«Bellissima, sono entrato cinque volte in campo e soprattutto questi mesi a San Giustino sono stati di sensibile crescita per me. ha aggiunto Ricci – perdurando l’assenza di Simone Marzolla, il 6+1 iniziale sarà composto ancora una volta da Biffi in regia, da Cappelletti in posto 2, da Quarta e Bragatto al centro, da Wawrzynczyk e Skuodis a lato e da Marra libero».

La direzione del match affidata al primo arbitro Marco Laghi di Bagnacavallo e al secondo arbitro Marta Mesiano di Bologna.