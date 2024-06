Elezioni del Parlamento Europeo, l’affluenza a Città di Castello

A Città di Castello alle ore 12 di oggi l’affluenza alle urne per le elezioni del Parlamento Europeo è stata del 21,25 per cento, pari a 6.576 votanti sul totale di 30.941 cittadini aventi diritto. Ieri sera alle ore 23 nei 54 seggi ordinari del territorio comunale, più i due speciali dell’ospedale dell’Asp Muzi Betti, era stata registrata una percentuale di elettori dell’11,92 per cento, pari a 3.689 votanti. Nella giornata di oggi sarà possibile votare fino alle ore 23.

L’Ufficio Elettorale invita tutti gli aventi diritto al voto controllare di avere a disposizione la tessera elettorale e a verificare che ci siano spazi liberi per la timbratura. Allo scopo di emettere eventuali duplicati in caso di smarrimento, danneggiamento o completamento delle caselle disponibili della tessera, il Servizio Elettorale del Comune osserverà orari di apertura al pubblico prolungati. Il personale in servizio nella sede di via XI Settembre 41, nel quartiere San Giacomo, oggi sarà a disposizione degli elettori con orario continuato fino alle ore 23.00. Anche la delegazione comunale di Trestina, in via Unione Sovietica 13, sarà aperta al pubblico dalle ore 15.00 alle ore 23.00.

L’amministrazione comunale ricorda ai 3.417 elettori del seggio della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri iscritti nelle sei sezioni elettorali dell’istituto, 4 – 7 – 8 – 25 – 34 – 41, che potranno votare presso la scuola secondaria di primo grado Giovanni Pascoli. Gli elettori delle sezioni 9 – 10 – 14 della scuola dell’infanzia Montedoro potranno votare nella vicina scuola primaria Montedoro; quelli delle sezioni 36 – 50 – 52 – 53 della scuola primaria di Trestina presso la scuola secondaria di primo grado di Trestina, che sarà a disposizione anche per gli aventi diritto al voto della sezione 39 della scuola primaria di Badia Petroia e della sezione 44 dell’ex scuola materna, sede della pro loco di Lugnano. Gli elettori delle sezioni 20 – 21 della scuola primaria di Riosecco potranno esercitare il proprio diritto di voto nella scuola primaria di Userna.

Il Comune metterà a disposizione un servizio gratuito di trasporto pubblico ai seggi, con un veicolo idoneo per persone con disabilità e per anziani, che nel pomeriggio di oggi, domenica 9 giugno, sarà utilizzabile dalle ore 16.00 alle ore 18.30. Il trasferimento potrà essere prenotato al numero di telefono 339.7383277.