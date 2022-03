E’ morto Giuseppe Martinelli, padre di Giuliano re del tartufo di Pietralunga

La comunità di Pietralunga si è stretta in queste ore intorno alla famiglia Martinelli per la scomparsa di Giuseppe. L’uomo, ormai in pensione da tempo, aveva 86 anni ed era molto conosciuto nel borgo altotiberino.

Era padre di Matilde e Giuliano Martinelli, quest’ultimo noto imprenditore e fondatore nel 1991 dell’azienda pietralunghese Giuliano Tartufi conosciuta a livello internazionale nel campo della lavorazione e trasformazione del tartufo, e due anni fa insignito del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

“L’Amministrazione comunale – è il messaggio di vicinanza che arriva dal sindaco Mirko Ceci – esprime profondo dispiacere per la scomparsa di Giuseppe e si unisce al cordoglio dei figli Matilde e Giuliano. La nostra è una piccola comunità ed è molto unita, ci conosciamo tutti ed è sempre un profondo dolore quando un nostro concittadino ci lascia”.

“L’Amministrazione comunale tutta – scrive anche il sindaco di Città di Castello Luca Secondi –, appresa la triste notizia della dipartita del caro padre dell’imprenditore Giuliano Martinelli, esprime il proprio cordoglio e partecipa al dolore che ha colpito la famiglia”.