E’ morto Bruno Volpe, “il Kid”, 72 anni, apprezzato e benvoluto da tutti

La città piange la scomparsa di Bruno Volpe, “Il Kid”, 72 anni, sportivo di lungo corso, operatore del settore veterinario della Usl Umbria 1, apprezzato e benvoluto da tutti per essere stato nel corso della sua vita sempre a contatto con i giovani nel calcio dove si è distinto a lungo per una brillante carriera non solo a livello locale e regionale. Attaccante di “razza” ha vestito diverse maglie di società di calcio tifernati, il Città di Castello, la Cangi Arredi-Nuova Tiferno e i “leggendari” Cosmos agli ordini dell’allenatore “Pino” Carletti e del direttore Sportivo, Fabio Calagreti fino a svolgere il ruolo di allenatore delle giovanili delle società tifernati e della “Madonna del Latte” per poi spiccare il volo verso esperienze fuori città e regione.

Innamorato della sua città, dei suoi colori e tradizioni, Volpe era il punto di riferimento assieme a tanti altri giovani come lui di allora, in particolare negli anni 70 e 80, di numerose iniziative sportive e sociali nel “suo” rione San Pio X dove è vissuto a lungo ed ha lasciato un segno indelebile della sua bontà e signorilità. Oggi lo piangono in tanti, i familiari, gli amici e tutti coloro che lo hanno conosciuto, fra cu il sindaco Luca Secondi e la giunta municipale, in particolare l’assessore allo Sport, Riccardo Carletti, che ne ricordano il lato umano di grande spessore e la sua propensione verso i giovani nello sport, il calcio che ha amato tutta la vita e praticato ad ottimi livelli.

“Bruno Volpe era una bella persona orgogliosa delle proprie origini, della storia e tradizione della città e della sua comunità, un grande sportivo, non lo dimenticheremo”, hanno concluso sindaco e amministratori nel rinnovare alla famiglia le più sentite condoglianze. Anche il Presidente del Consiglio Comunale, Luciano Bacchetta, si unisce al cordoglio per la scomparsa di un amico caro con cui nello stesso quartiere, San Pio X , “ho condiviso momenti indimenticabili legati allo sport, alle iniziative e manifestazioni di varia natura ispirate sempre ai colori e alla storia della nostra bellissima città: ciao “Kid”. “