Due persone arrestate per spaccio di droga in Altotevere

Durante lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno intensificato i controlli in vari locali pubblici di Città di Castello e Umbertide, collaborando anche con il Nucleo Cinofili di Firenze. Durante queste operazioni, due persone arrestate dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile. Si tratta di un uomo di 56 anni, pensionato e invalido civile, residente nel comune di Città di Castello, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo è stato fermato mentre guidava la sua autovettura nella frazione Trestina di Città di Castello e durante il controllo è stato trovato in possesso di circa un grammo di cocaina. Successivamente, una perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di altri sedici grammi di cocaina, oltre a quarantuno grammi di sostanza da taglio e materiale per la pesatura e confezionamento della droga.

Il 56enne è stato processato con rito direttissimo e attualmente è sottoposto all’obbligo di firma due volte al giorno presso la Stazione Carabinieri di Città di Castello in attesa del rito abbreviato.

Nel corso dello stesso servizio, i Carabinieri hanno anche arrestato un giovane di 27 anni di origini albanesi, residente ad Arezzo, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo nelle zone periferiche di Città di Castello, il giovane è stato trovato in possesso di circa 16 grammi di cocaina suddivisa in ovuli e quasi mille euro in contanti, sospettati di essere provento dello spaccio.

L’operazione, condotta dai Carabinieri delle Stazioni di Città di Castello e Umbertide in collaborazione con il Nucleo Cinofili di Firenze, ha coinvolto punti strategici nelle città, con controlli su persone e veicoli, locali pubblici, aree verdi e parchi comunali. Durante questi controlli sono stati individuati e segnalati alla Prefettura di Perugia 5 ragazzi locali trovati in possesso di modiche quantità di droga per uso personale.