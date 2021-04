Chiama o scrivi in redazione

Due giovani castellani nei guai per via della droga, ad uno di loro via la patente

I Carabinieri della Stazione di Città di Castello, hanno segnalato due tifernati un 29enne ed un 31enne, resisi responsabili di detenzione di stupefacenti per uso personale.

I due, a bordo dell’autovettura condotta dal 31enne, sono stati fermati e controllati dai militari nei pressi del depuratore in prossimità del fiume Tevere. A seguito della perquisizione personale e dell’auto sono stati trovati in possesso di marijuana e hashish, oltreché due spinelli confezionati artigianalmente con mistura di tabacco e hashish, pronti per essere consumati.

Lo stupefacente, in parte rinvenuto a bordo del veicolo ed in parte nascosto negli indumenti degli stessi giovani è stato sequestrato.

Le due persone sono state segnalate alla Prefettura di Perugia, quali assuntori di sostanze stupefacenti; inoltre, per il conducente è scattato anche il ritiro della patente di guida.