Due giorni di musica tra memoria dovuta e proposta culturale

Sarà davvero un evento inedito:15 concerti in contemporanea in tutte le sedi scolastiche tifernati renderanno omaggio al prof.Enrico Zangarelli (che attivò corsi musicali sperimentali a scuola) nel XXV anniversario della sua scomparsa , ma altresì offriranno una proposta culturale che non dovrebbe mai mancare nel processi educativo dei giovani.

La straordinaria iniziativa viene arricchita(per le superiori) dalla performance coreografica in virtù della collaborazione del consorzio ‘Castello Danza’ di Cristina Goracci ed è patrocinata dal Comune di Città di Castello, promossa da Filarmonica ‘G.Puccini’, Circolo culturale ‘L.Angelini” e ass.ne ‘Planetario Artistico’ e organizzata con la direzione artistica del M°Fabio Battistelli .

Quindi venerdì 10 dicembre nella sede centrale del I Circolo ‘San Filippo’ suoneranno i violinisti Ylenia Marcucci e Desirée Bertolini, a Rignaldello il chitarrista Luciano Aquilani, a S.Pio X i violinisti Giulio Chiapponi e Tania Tavernelli; al II Circolo’Pieve delle Rose’ nel plesso di La Tina si esibirà l’ensemble di chitarre della scuola comunale di musica diretta da Mario Cecchetti e Giulio Castrica, mentre a Riosecco saranno di scena Martina Aridei, Azzurra Zappalà(violini) e Gabriella Brancato(viola); alla ‘Dante’ spazio a Luisa Mencherini(flauto),Stefano Falleri(chitarra) e Claudio Becchetti(violino), alla Pascoli al pianista Valter Ligi; al ‘Sacro Cuore’è il turno di Slvia Accadeli(voce),Leonardo Tognaccioli(sax) e Maurizio Poesini(pianoforte).

Al Liceo Plinio il Giovane” esecuzioni affidate agl’Insegnanti della scuola di Musica ‘Take Five’ diretti da Alessio Guerri: con loro la danzatrice Flavia Frappi; al ‘Salviani’ è la volta di Fabrizio Baldacci(tromba) con la danza di Aurora Nardi; al ‘Franchetti’ (a cura di ‘Novamusica’)Lucia Capaccioni(voce) e Francesco Adriani (pianoforte) con la danzatrice Michela Pauselli; al ‘Baldelli’ di scena il Quartetto di Sassofoni’Morlacchi’( Catia Bertolini, Lorenzo Ronti, Simone Cojacaru, Cristian Torzuoli) insieme ad Amalia Lorena Ioja(danza); al ‘Patrizi’ si esibiranno Nicola Giovagnini(clarinetto e sax),Francesco Fancelli(pianoforte) e Arianna Barna(voce) con la danzatrice Giulia Lucaccioni; al ‘Cavallotti’, a cura del Centro studi musicali Valtiberino, di scena lo stesso M°Fabio Battistelli (clarinetto) con Antony Guerrini(chitarra) e Emma Pellegrini(danza); infine al ‘San Francesco di Sales’, a cura della scuola di musica ‘I Concertisti’,è la volta di Gianfranco Contadini e Sara Bonucci(violini),Stefano Coco(violoncello) con il baritono Andrea Sari e la danzatrice Ilaria Nanni.