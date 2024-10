Don Maffeis ricorda Alcide De Gasperi, la politica bene comune

Don Maffeis ricorda Alcide – Il 24 ottobre, presso la biblioteca comunale di Città di Castello, il vescovo di Perugia, Ivan Maffeis, terrà un incontro per commemorare la figura di Alcide De Gasperi, politico cattolico e democratico, che ricoprì il ruolo di presidente del consiglio tra il 1948 e il 1953. De Gasperi è riconosciuto come una delle figure più influenti del dopoguerra italiano, avendo guidato il Paese nella ricostruzione dopo le devastazioni della Seconda Guerra Mondiale e del regime fascista, contribuendo al ripristino della democrazia, della libertà e della ripresa economica.

Il messaggio principale che emergerà dall’incontro sarà l’importanza della testimonianza di De Gasperi come politico che ha fatto della sua azione un servizio per il bene comune. Il vescovo Maffeis, esperto conoscitore del pensiero di De Gasperi, si concentrerà sul valore che la sua esperienza può ancora offrire in un contesto contemporaneo segnato dalla crisi della democrazia e dalla perdita di credibilità della classe politica, tanto in Italia quanto in Europa.

L’incontro è organizzato dall’associazione Ospedale da Campo, che in passato ha promosso riflessioni su altre personalità di spicco come Aldo Moro, Giorgio La Pira, Don Lorenzo Milani, Ernesto Balducci, Don Primo Mazzolari e Carlo Carretto. L’associazione intende così continuare a rinnovare l’attenzione verso testimoni del passato, il cui esempio può aiutare a rilanciare una politica costruita su valori e idee, non urlata ma riflessiva.

Alcide De Gasperi è stato un politico capace di fondere gli insegnamenti della cultura liberale e democratica europea con una forte fede cattolica, che ha praticato in modo costante ma mai ostentato. Fu proprio questa sintesi tra fede e impegno politico a caratterizzare il suo approccio alla guida del Paese. Durante i suoi anni da presidente del consiglio, De Gasperi ha avuto un ruolo chiave nel consolidamento delle istituzioni democratiche in Italia, contribuendo anche all’avvio del processo di integrazione europea.

Il suo operato e la sua visione della politica come strumento di servizio pubblico sono ancora oggi un esempio di “un altro ed alto modo di agire”, come sottolineano gli organizzatori dell’evento. In un’epoca in cui la politica è spesso vista con disillusione, la figura di De Gasperi dimostra che un approccio orientato al bene comune e fondato su valori solidi è possibile.

L’incontro del 24 ottobre rappresenta dunque un’occasione per riflettere sull’attualità dell’insegnamento di De Gasperi, e su come la sua visione possa essere fonte di ispirazione per rilanciare una politica più consapevole, meno gridata e più orientata al bene comune.

Parole chiave: Alcide De Gasperi, Ivan Maffeis, Città di Castello, politica, democrazia, bene comune, Ospedale da Campo, 24 ottobre