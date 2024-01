Domenica 11 febbraio torna il “Carnevale in piazza” a Città di Castello

Il “Carnevale in piazza” torna a Città di Castello domenica 11 febbraio. “Dalle ore 15.00 piazza Matteotti accoglierà i bambini nella più colorata e allegra festa dell’anno, un pomeriggio intero da passare con familiari e amici con l’unico pensiero di divertirsi, ballare e giocare, rigorosamente in maschera”, annuncia l’assessore al Commercio e Turismo Letizia Guerri, che conferma la formula di successo dell’evento promosso dal Comune: “animazione con musica, truccabimbi, sorprese per i più piccoli e gastronomia, grazie alla fondamentale collaborazione con le società rionali e le pro loco del territorio, che ringraziamo per la voglia di condividere con l’amministrazione comunale i momenti dell’anno pensati e organizzati per riunire tutta la comunità tifernate”.

Coriandoli, musica e allegria, sotto lo sguardo benevolo e divertito dell’immancabile Re Dodone, la maschera per eccellenza del Carnevale tifernate, accoglieranno tutti i partecipanti in quella che è una tradizione tra le più belle e attese di Città di Castello. Ci sarà spazio per ridere e ballare in compagnia, ma anche per gustare insieme i dolci tipici del periodo di Carnevale, tra divertenti costumi a tema, scherzi e originali trovate. “Una festa della creatività, della fantasia e anche dell’ironia tifernate, uno spettacolo garantito per tutti coloro che vivono a Città di Castello, al quale aspettiamo anche gli altotiberini e i turisti in città”, conclude Guerri.