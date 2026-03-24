Dimensionamento scolastico: il ricorso scuote il Tar Umbria

Stop al piano regionale: udienza decisiva a Città di Castello

Città di Castello, 24-03-2026 – Dimensionamento scolastico al centro del dibattito giuridico regionale durante la mattinata di martedì 24 marzo. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ospitato l’udienza relativa all’impugnazione presentata dal Comune di Città di Castello per bloccare le recenti disposizioni emesse dal commissario ad acta. Oggetto della contesa è la pianificazione della rete d’istruzione per il biennio 2026-2027, un documento che ridefinisce l’assetto degli istituti sul territorio. L’ente locale ha formalizzato la propria opposizione contestando i criteri di riorganizzazione che rischierebbero di penalizzare l’efficienza dei servizi educativi e l’autonomia delle singole realtà scolastiche, come riporta il comunicato di Marco Baruffi – Comune di Città di Castello.

Durante l’udienza camerale, l‘avvocato Francesco Augusto De Matteis ha esposto con precisione le ragioni tecniche e sociali che sorreggono il ricorso del Comune. La discussione si è concentrata sulla legittimità dell’atto del commissario, evidenziando presunti vizi procedurali e criticità applicative nel ridisegnare la mappa delle scuole cittadine. La difesa ha sottolineato come la stabilità del sistema scolastico sia un pilastro imprescindibile per la tenuta del tessuto sociale locale. L’obiettivo primario rimane la sospensione dell’efficacia del provvedimento, in attesa di una valutazione di merito che possa ristabilire un equilibrio tra le esigenze di bilancio e le necessità reali dell’utenza.

L’azione legale non è rimasta isolata, vedendo la convergenza di diversi attori sociali e istituzionali. Al fianco dell’amministrazione si sono costituiti ad adiuvandum i rappresentanti legali del movimento dei genitori e delle principali sigle sindacali. Questa coalizione testimonia una preoccupazione diffusa che va oltre i confini burocratici, toccando direttamente le famiglie e il personale docente. La partecipazione attiva di questi soggetti rafforza la posizione dell’ente, portando all’attenzione dei giudici l’impatto concreto che il nuovo assetto avrebbe sulla qualità dell’offerta formativa. Anche la Regione Umbria è stata coinvolta nel complesso intreccio di competenze che caratterizza questa fase di riforma.

Conclusa l’esposizione delle parti, il collegio giudicante si è riservato la decisione, che verrà pubblicata nei prossimi giorni sotto forma di ordinanza. L’amministrazione comunale ha espresso una posizione di fiduciosa attesa, auspicando che le istanze territoriali vengano accolte per preservare l’integrità del sistema scolastico. La sentenza cautelare rappresenterà un passaggio determinante per il futuro degli studenti umbri. Un eventuale accoglimento del ricorso congelerebbe la riorganizzazione, permettendo una revisione più approfondita del piano. Al contrario, un rigetto aprirebbe la strada all’attuazione immediata delle misure commissariali. Il clima resta di alta allerta tra i rappresentanti delle istituzioni, pronti a valutare ogni ulteriore passo legale per garantire la tutela del diritto allo studio.