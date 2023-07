Denunciati per truffa aggravata due uomini residenti nel Veneto

Denunciati per truffa – I Carabinieri della Stazione di Città di Castello hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica due persone residenti nel Veneto, accusate di truffa aggravata in concorso. L’indagine, svolta nelle scorse settimane, ha portato alla luce un caso di truffa perpetrato ai danni di una giovane donna residente a Città di Castello.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i due uomini, un 45enne ed un 46enne, entrambi italiani, avrebbero contattato tramite un sito di vendite online una 28enne di Città di Castello, che aveva messo in vendita la propria autovettura. I truffatori avrebbero convinto la vittima ad effettuare due bonifici bancari in due distinte carte Postepay per un totale di € 900. Avrebbero promesso che quei soldi sarebbero serviti per permettere loro di accedere ad una somma di denaro, che sarebbe stata utilizzata per saldare la compravendita e restituire il denaro versato dalla vittima.

Tuttavia, dopo aver ricevuto i soldi, i due uomini sono scomparsi senza concludere l’affare. La vittima, rimasta ingannata, si è rivolta ai Carabinieri per denunciare l’accaduto.

Grazie all’efficace lavoro degli agenti, i presunti truffatori, già con precedenti specifici, sono stati individuati e deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per l’ipotesi di reato di truffa aggravata in concorso. Si ricorda che gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.