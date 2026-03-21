Dal Ministro Valditara 10,5 milioni per ricostruire la ‘Dante Alighieri’

“Con la firma del decreto da 21,5 milioni di euro da parte del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si compie un passo concreto e atteso per rimettere in moto due interventi fondamentali per le comunità di Città di Castello e Roseto degli Abruzzi”. Così Valeria Alessandrini, consigliere del Ministro Valditara. “Le risorse stanziate consentono di superare una fase complessa che aveva portato al rallentamento dei lavori dei nuovi poli scolastici finanziati con il PNRR – prosegue Alessandrini – In entrambi i casi ci si è trovati di fronte a criticità rilevanti, tra cui la demolizione degli edifici esistenti, la cessazione dei rapporti con le imprese appaltatrici e la necessità di individuare nuovi soggetti esecutori. Oggi, grazie all’intervento del Ministero, si crea finalmente la condizione per ripartire.

In particolare, a Città di Castello il finanziamento di 10,5 milioni di euro riguarda la ricostruzione della scuola secondaria di primo grado ‘Dante Alighieri’, un’opera strategica per il territorio e per il futuro di tanti studenti e famiglie. L’obiettivo è restituire alla comunità un edificio moderno, sicuro e progettato secondo i più avanzati criteri didattici. Questo provvedimento conferma l’attenzione del Ministro Valditara verso l’edilizia scolastica dell’Umbria e la volontà di accompagnare gli enti locali nel superamento delle difficoltà operative, garantendo tempi certi e soluzioni efficaci. La scuola è un pilastro fondamentale e investire in strutture adeguate significa investire nella qualità dell’istruzione e nelle opportunità delle nuove generazioni. Continueremo a seguire da vicino l’evoluzione dei lavori affinché gli interventi procedano rapidamente e si arrivi quanto prima al completamento delle nuove strutture, nell’interesse delle comunità scolastiche coinvolte”.